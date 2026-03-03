Війна в Україні: гендиректор МКЧХ зробив заяву про можливу ескалацію конфлікту

П’єр Кренбюль і Наталія Нагорна / © ТСН

Генеральний директор Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) П’єр Кренбюль вважає, що війна в Україні може поширюватися і далі. Він наголосив, що світ має серйозніше ставитися до запобігання війнам, бачачи справжню ціну конфлікту в очах поранених.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Війна в Україні: жахливі наслідки

Ділячись враженнями від візиту до України, П’єр Кренбюль зауважив, що для людей, які живуть далеко від бойових дій, війна часто має вигляд статистики. Проте реальність значно страшніша.

«На що ми дивимося? Так, на людські втрати. Коли я вчора був у відділенні опіків у Києві і бачив як цивільних осіб, так і військовослужбовців з дійсно катастрофічними опіками, які назавжди змінять їхнє життя. Це одразу нагадує мені про те, що роблять збройні конфлікти», — розповів гендиректор МКЧХ.

Війна в Україні: що робить Червоний Хрест

Кренбюль підкреслив: якщо завтра чи через пів року відбудуться переговори про припинення вогню або паузу в конфлікті, робота Червоного Хреста не припиниться. Навпаки, настане критично важливий етап.

Пріоритетні завдання організації:

Повернення військовополонених: продовження переговорів і супровід родин.

Пошук зниклих безвісти: масштабна робота з ідентифікації осіб.

Робота з тілами загиблих: ідентифікація та репатріація.

«Ця робота, яку ми продовжуватимемо виконувати з українськими установами, буде дуже важливою також й одразу після цього», — додав він.

Чи готується Європа до «великої війни»

Відповідаючи на запитання про можливу ескалацію та розширення конфлікту в Європі, П’єр Кренбюль зауважив, що МКЧХ уникає політичних спекуляцій, проте проводить консультації з лідерами країн.

«Більшість країн думає про це з погляду національної безпеки, оборони та переозброєння. Ми паралельно кажемо, що потрібно приділяти більше уваги міжнародному гуманітарному праву, захисту цивільного населення, ідентифікації тіл. До великих конфліктів неможливо підготуватися за один день», — пояснив очільник організації.

Він також додав, що МКЧХ співпрацює з Товариством Червоного Хреста України та іншими нацтовариствами, щоб обговорити реакцію на можливу зміну динаміки війни.

Наразі комітет працює у 130 конфліктах в усьому світі, що, за словами Кренбюля, є «більш ніж достатньо».

«Ми повинні бути достатньо мудрими, щоб запобігти подальшій динаміці конфлікту. Ми повинні покласти край деяким із цих трагедій», — підсумував він.

