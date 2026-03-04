Магнітна буря 4 березня: скільки балів вона буде

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 4 березня, очікується слабка магнітна буря з К-індексом 2,7 (зелений рівень).

Про це повідомив ресурс meteoagent та науковці Британської геологічної служби.

Очікується, що умови сонячного вітру залишатимуться стабільними - зі швидкостями на фонових рівнях і без суттєвого покращення. Прогнозується, що геомагнітна активність залишатиметься спокійною.

Магнітна буря 4 березня. Фото: meteoagent

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.