Магнітна буря 4 березня: скільки балів вона буде
Сьогодні геомагнітна активність залишиться спокійною.
У середу, 4 березня, очікується слабка магнітна буря з К-індексом 2,7 (зелений рівень).
Про це повідомив ресурс meteoagent та науковці Британської геологічної служби.
Очікується, що умови сонячного вітру залишатимуться стабільними - зі швидкостями на фонових рівнях і без суттєвого покращення. Прогнозується, що геомагнітна активність залишатиметься спокійною.
Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.