Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не довіряють лікарям

Але далеко не всі — навіть за серйозної потреби — йдуть до лікувальних установ, до того ж у кожного, хто не бажає лікуватися, є на те свої причини.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не довіряють лікарям.

Овен

Овни ігнорують симптоми, за допомогою яких організм дає їм зрозуміти, що щось не гаразд. Найімовірніше, представники саме цього знака вигадали знамениту фразу «поболить і мине», яку вони часто використовують у своєму житті, хоча спрацьовує вона далеко не завжди.

Риби

Риби впевнені, що сучасна медицина — марна трата грошей, які викачують з нас медичні та фармакологічні компанії. Представники цього знака вважають, що немає нічого кращого за народну медицину, якій вони надають перевагу перед офіційною.

Водолій

Водолії — у всякому разі, значна частина представників знака — впевнені, що наш організм сам знає, що і як йому потрібно лікувати. Спираючись на свої внутрішні сили, вони чекають, коли все врегулюється без участі медиків, і, на жаль, часто пропускають важливий для лікування час.

