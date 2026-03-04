ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, які сьогодні будуть пробачені

День абсолютної світової гармонії, протягом якого дуже важливо шукати — і знаходити — взаєморозуміння з оточенням.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Він призначений для примирення і знаходження спільної мови навіть із тими, з ким це здається практично неможливим. Головне — зробити крок назустріч і перепросити, якщо ми відчуваємо, що не мали рацію в тому конфлікті, що трапився.

Сьогодні, 4 березня, перепросити тих, кого ми — ненароком чи навмисно — образили, бажано всім знакам зодіаку, але три з них обов’язково будуть пробачені.

Овен

Овни рідко ображають когось навмисно — частіше вони роблять це з необережності і, як не дивно це прозвучить, через квапливість: їм просто не вистачає часу подумати про наслідки своїх слів або дій. Саме тому їм легко пробачать — вони не мали злого наміру.

Діва

Діви ображають інших людей спокійно і обачливо, все продумавши і вирішивши, як зробити так, щоб вдарити якомога болісніше. Але якщо вони — ось як сьогодні — визнали свою неправоту і щиро покаялися в тому, що сказали або зробили, їм просто не можна не пробачити.

Риби

Риби добре знають, як знайти в людини найвразливіше місце і боляче в нього вдарити, але водночас вони здатні на щире співчуття до того, кого образили. Також представники знака вміють оформити свої вибачення в таку зворушливу форму, що їм легко вибачають.

