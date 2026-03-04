- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
З ніг до голови в Dior: Беатріче Борромео відвідала модне шоу бренду в Парижі
Беатріче Борромео відвідала Паризький тиждень моди.
Дружина П’єра Казіраги — онука княгині Монако Грейс Келлі — відвідала показ жіночої колекції Christian Dior осінь/зима 2026-2027 у рамках Паризького тижня моди у столиці Франції.
Перед камерами фешн-фотографів Беатріче з’явилася в образі з колекції Dior. На ній була сукня в чорно-оливковому кольорі, до якої вона підібрала сумку Lady Dior (улюблену колись модель принцеси Уельської Діани), а також взула туфлі-мюлі кольору оливки CD теж від Dior.
Беатріче зібрала світле волосся в низький хвіст, зробила макіяж в теплих відтінках і одягла сережки-люстри з кольоровим камінням. З прикрас на ній також був золотий ланцюжок на шиї і кілька каблучок, зокрема і її заручальна з круглим діамантом.
Нагадаємо, у жовтні 2025 року Беатріче Борромео стала мамою втретє. Вона народила дочку, яку назвали Б’янка Кароліна Марта. У Беатріче та її чоловіка П’єра також є двоє старших синів — Стефано та Франческо.