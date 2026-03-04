З ніг до голови в Dior: Беатріче Борромео відвідала модне шоу бренду в Парижі

Беатріче Борромео / © Getty Images

Дружина П’єра Казіраги — онука княгині Монако Грейс Келлі — відвідала показ жіночої колекції Christian Dior осінь/зима 2026-2027 у рамках Паризького тижня моди у столиці Франції.

Перед камерами фешн-фотографів Беатріче з’явилася в образі з колекції Dior. На ній була сукня в чорно-оливковому кольорі, до якої вона підібрала сумку Lady Dior (улюблену колись модель принцеси Уельської Діани), а також взула туфлі-мюлі кольору оливки CD теж від Dior.

Беатріче Борромео / © Getty Images

Беатріче зібрала світле волосся в низький хвіст, зробила макіяж в теплих відтінках і одягла сережки-люстри з кольоровим камінням. З прикрас на ній також був золотий ланцюжок на шиї і кілька каблучок, зокрема і її заручальна з круглим діамантом.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Беатріче Борромео стала мамою втретє. Вона народила дочку, яку назвали Б’янка Кароліна Марта. У Беатріче та її чоловіка П’єра також є двоє старших синів — Стефано та Франческо.