Втерла носа колишньому: Ніколь Кідман одягла прозору спідницю на червону доріжку
Оскароносна акторка Ніколь Кідман була приголомшливою, коли з’явилася на презентації серіалу «Скарпетта» у Нью-Йорку.
Не так давно зірка пережила гучне розлучення зі своїм другим чоловіком Кітом Урбаном і, хоч це й не перша її поява на публіці відтоді, однак Ніколь щоразу дає зрозуміти, що вона — одна з найстильніших і найгарніших акторок Голлівуду.
На червоній доріжці в Нью-Йорку 58-річна зірка з’явилася в повністю чорному вбранні від Модного дому Chanel з кутюрної колекції весна-літо 2026.
Центральним елементом образу став чорний блейзер строгого крою, прикрашений квітковими ґудзиками, який вона носила у поєднанні з ефектною спідницею з пір’ям.
Хоча цей стиль гламурний та лаконічний водночас, він також приховує деякі модні хитрощі: підкреслює фігуру, створює елегантний силует і має сучасний вигляд. Ніколь таким чином демонструє — вона розкішна жінка і вона у тренді.
У серіалі Кідман виконала головну роль — перевтілилась у судмедекспертку і, за її словами, під час підготовки до знімань вивчала анатомію, а готував її до ролі справжній судмедексперт. Про ці приголомшливі подробиці своєї роботи зірка розповіла у інтерв’ю на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.