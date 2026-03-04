ТСН у соціальних мережах

Втерла носа колишньому: Ніколь Кідман одягла прозору спідницю на червону доріжку

Оскароносна акторка Ніколь Кідман була приголомшливою, коли з’явилася на презентації серіалу «Скарпетта» у Нью-Йорку.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

Не так давно зірка пережила гучне розлучення зі своїм другим чоловіком Кітом Урбаном і, хоч це й не перша її поява на публіці відтоді, однак Ніколь щоразу дає зрозуміти, що вона — одна з найстильніших і найгарніших акторок Голлівуду.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

На червоній доріжці в Нью-Йорку 58-річна зірка з’явилася в повністю чорному вбранні від Модного дому Chanel з кутюрної колекції весна-літо 2026.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Центральним елементом образу став чорний блейзер строгого крою, прикрашений квітковими ґудзиками, який вона носила у поєднанні з ефектною спідницею з пір’ям.

Хоча цей стиль гламурний та лаконічний водночас, він також приховує деякі модні хитрощі: підкреслює фігуру, створює елегантний силует і має сучасний вигляд. Ніколь таким чином демонструє — вона розкішна жінка і вона у тренді.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

У серіалі Кідман виконала головну роль — перевтілилась у судмедекспертку і, за її словами, під час підготовки до знімань вивчала анатомію, а готував її до ролі справжній судмедексперт. Про ці приголомшливі подробиці своєї роботи зірка розповіла у інтерв’ю на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Ніколь Кідман на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / © Getty Images

Ніколь Кідман на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / © Getty Images

Образи Ніколь Кідман (43 фото)

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1
Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

