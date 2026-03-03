Церковне свято 4 березня / © pexels.com

Завтра, 4 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Герасима, що в Йордані. Герасим народився в одній із південних провінцій Малої Азії — Лікії, у заможній родині. Ім’я, яке він носив у світі, — Григорій. З юності він вирізнявся щирою побожністю, але відчував поклик до суворого служіння Богові. У молодості прийняв чернечий постриг, залишивши сімейні статки і світські справи.

Перші роки свого чернечого життя Герасим провів у пустелі Фіваїди в Єгипті — одному з головних центрів раннього християнського чернецтва. Там він занурився в аскетичну боротьбу за чистоту серця, постійні молитви, піст і віддалення від усього мирського.

Пізніше, приблизно близько 450 року, він вирушив до Святого Землі і оселився у пустелі біля річки Йордана, де започаткував свою обитель — монастир‑лавара.

Герасим сам показував приклад надзвичайної суворості в духовному житті: під час Великого посту він, за свідченнями, не приймав нічого, окрім Святого Причастя, живучи душею в молитві.

Спочатку молодий Герасим деякий час був під впливом єресі Євтихія та Діоскора (монофізитство), яка заперечувала людську природу Ісуса Христа. Але під впливом святого Євфимія Великого він відійшов від цієї помилки та став ревним оборонцем православної віри.

Згідно з церковними переказами, він навіть був присутній на IV Вселенському соборі в Халкідоні 451 року, де підтверджувалося православне вчення про Христа як єдину особу з двома природами — божественною й людською.

Одне з найвідоміших оповідей про преподобного Герасима — про взаємини з левом. До монастиря підійшов поранений лев, і Герасим, жаліючи тварину, вийняв зі ступні гострий кістяк чи терен. Відтоді лев став його вірним супутником, допомагаючи в праці і служінні. Коли ж святий помер, лев прийшов на його могилу, ліг і, не витримавши смутку, також помер поруч. Ця історія стала символом повної відданості, любові й гармонії тваринного світу з боголюбивою людською душею.

Прикмети 4 березня

Народні прикмети 4 березня / © pexels.com

Якщо мороз уранці, весна буде рання, а літо врожайне.

Сильний вітер цього дня віщує бурю або негоду в найближчі дні.

Сонце зранку — до ясної та теплої весни.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, цього дня особливо важливо не ображати птахів — тим, хто порушить це правило, загрожує відсутність щастя та гармонії в житті. Також не рекомендують робити великі покупки або вирушати в далеку дорогу: будь-яка поспішність чи необережність може обернутися невдачею.

Що можна робити завтра

До Герасима звертаються з молитвами про духовні й фізичні сили, зцілення від хвороб — навіть тварин — а також про розвиток лагідності, розсудливості та терпіння. Народні звичаї цього дня радять ретельно провітрити оселю, очистити простір від старого та непотрібного. Колись робили обереги з ялівцю, підмітали підлогу віником із полину. Особливо символічним вважалося викинути старе взуття — разом з ним йшли всі негаразди та зла енергія з дому.