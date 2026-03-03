Березень / © УНІАН

В Україні у вівторок, 3 березня, хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, лише у більшості західних, вночі і в східних областях без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни 6-11° тепла.

Погода 3 березня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У Києві та на Київщині 3 березня хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом, по Києву вдень без опадів.

Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

По області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що погоду в Україні формуватиме антициклон, та дала прогноз на першу декаду березня.