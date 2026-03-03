- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 34
- Час на прочитання
- 1 хв
До +11 та мокрий сніг: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 3 березня — мапа
В Україні у вівторок очікується мінлива погода з мокрим снігом та ожеледицею у більшості областей, водночас на заході та півдні повітря прогріється до весняних +11°C.
В Україні у вівторок, 3 березня, хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, лише у більшості західних, вночі і в східних областях без опадів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни 6-11° тепла.
Погода у Києві та області
У Києві та на Київщині 3 березня хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом, по Києву вдень без опадів.
Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.
По області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.
Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що погоду в Україні формуватиме антициклон, та дала прогноз на першу декаду березня.