Ексклюзив ТСН
150
2 хв

Потепління з сюрпризами: синоптики шокували прогнозом погоди в Україні

Синоптики розповіли, що в Україну йде потепління, проте цього тижня вночі можливі морози.

Віра Хмельницька
До України йде потепління

До України йде потепління / © Credits

Перший тиждень березня 2026 року принесе в Україну довгоочікуване тепле повітря. Проте синоптики попереджають: перехідний період не минеться без короткочасних опадів, туманів та нічної ожеледиці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Погода у березні: де буде найтепліше

Сьогодні, 2 березня, температурний фон в Україні буде неоднорідним. На півночі та сході країни вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до +7°C. Водночас мешканці південних областей та Закарпаття вже відчують справжній подих весни — там повітря прогріється до +13°C.

За даними Укргідрометцентру, на більшості території України переважатиме суха погода під впливом антициклону. Проте у низці регіонів все ще можливі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Погода у березні готує сюрпризи

Попри денне тепло, нічні та ранкові години залишаються підступними. Синоптики прогнозують:

  • Ожеледиця: можлива на дорогах північних та східних областей.

  • Тумани: місцями погіршуватимуть видимість, особливо у центральних та західних регіонах.

Прогноз на тиждень: поступове потепління

Протягом першого тижня березня денні температури в більшості областей поступово зростатимуть. Якщо на початку тижня нічні морози ще нагадуватимуть про зиму (місцями до -2..-7°C на північному сході), то вже до вихідних весна остаточно закріпиться на всій території України.

За попередніми даними, 8 березня по всій країні пануватиме суха та малохмарна погода.

