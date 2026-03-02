- Дата публікації
Потепління з сюрпризами: синоптики шокували прогнозом погоди в Україні
Синоптики розповіли, що в Україну йде потепління, проте цього тижня вночі можливі морози.
Перший тиждень березня 2026 року принесе в Україну довгоочікуване тепле повітря. Проте синоптики попереджають: перехідний період не минеться без короткочасних опадів, туманів та нічної ожеледиці.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Погода у березні: де буде найтепліше
Сьогодні, 2 березня, температурний фон в Україні буде неоднорідним. На півночі та сході країни вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до +7°C. Водночас мешканці південних областей та Закарпаття вже відчують справжній подих весни — там повітря прогріється до +13°C.
За даними Укргідрометцентру, на більшості території України переважатиме суха погода під впливом антициклону. Проте у низці регіонів все ще можливі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
Погода у березні готує сюрпризи
Попри денне тепло, нічні та ранкові години залишаються підступними. Синоптики прогнозують:
Ожеледиця: можлива на дорогах північних та східних областей.
Тумани: місцями погіршуватимуть видимість, особливо у центральних та західних регіонах.
Прогноз на тиждень: поступове потепління
Протягом першого тижня березня денні температури в більшості областей поступово зростатимуть. Якщо на початку тижня нічні морози ще нагадуватимуть про зиму (місцями до -2..-7°C на північному сході), то вже до вихідних весна остаточно закріпиться на всій території України.
За попередніми даними, 8 березня по всій країні пануватиме суха та малохмарна погода.
