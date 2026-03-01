Погода готує сюрприз: синоптикиня попередила, чого чекати на початку весни

Україну чекає спокійна погода / © ТСН

На початку календарної весни різкого підвищення температури в Україні не прогнозують. Такий прогноз погоди, за словами синоптикині Наталки Діденко, є радше позитивним з огляду на значну кількість снігу, що випала останнім часом.

Про це вона повідомила в етері телеканалу «Еспресо».

Синоптикиня нагадала, що попереду ще кілька «весен».

«Хоча календарно це весна. Буде ще весна, як то кажуть, за старим стилем», — сказала вона.

Діденко назвала дату, а саме, 13 березня, за старим стилем. А астрономічна весна настане 21-22 березня, у день весняного рівнодення. Водночас погодні умови найближчими днями залишатимуться помірними.

За словами Діденко, відсутність стрімкого потепління допоможе уникнути можливих негативних наслідків, зокрема різкого танення снігу та підвищення рівня води в річках.

Якою буде погода впродовж нового тижня

Упродовж тижня, 2-8 березня, істотних опадів не передбачається. Винятком може стати середа, 4 березня. Тоді невеликі опади ймовірні на півдні та сході України.

Температурний фон буде характерним для ранньої весни: вночі очікуються невеликі морози або показники близько нуля (від -2 до +2 градусів), удень — невеликі плюсові значення.

У західних областях, за словами Діденко, найближчим часом побільшає хмарності та дещо знизиться температура порівняно з поточними показниками, однак загалом по країні збережеться помірна й стабільна погода без різких коливань.

Нагадаємо, днями синоптик назвав найнебезпечніші дати в березні. Синоптик попередив про холодні ночі, подекуди, до -13 градусів.

А ось в понеділок, 2 березня, в Україні буде тепло. Проте парасольку все ж варто прихопити мешканцям Києва та західних областей.