Іран ймовірно вдарив по Кіпру: пролунали вибухи на британській базі — ЗМІ

Бомбосховище на Кіпрі

Реклама

Ймовірний удар Ірану по Кіпру зафіксували поблизу британської авіабази RAF Akrotiri біля Лімасола. Після вибуху на базі оголосили загрозу безпеці та підняли авіацію.

Про це повідомляє Clash Report із посиланням на журналістів. Також про інцидент пише Cyprus Mail.

За попередніми даними, в районі або поблизу британської військової бази RAF Akrotiri пролунав гучний вибух. На території об’єкта активували сирени повітряної тривоги, а літаки були підняті в повітря.

Реклама

Згодом на британських базах у Кіпрі оголосили “security threat” — загрозу безпеці.

Офіційного підтвердження про характер вибуху, можливі пошкодження або жертви наразі немає. Інформація уточнюється.

Куди завдає ударів Іран

Нагадаємо, що у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю, яка розпочалася 28 лютого, Іран завдає ударів не тільки по американських чи ізраїльських об’єктах на Близькому Сході.

У неділю, 1 березня, іранські дрони та ракети атакували морські об’єкти біля столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Реклама

Напередодні, 28 лютого, під час атаки на територію ОАЕ були перехоплені засобами ППО іранські балістичні ракети. Уламки упали у житловому районі Абу-Дабі. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Того ж дня вибухи пролунали у Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сході.

Бригадний генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран готовий до тривалого протистояння зі США.