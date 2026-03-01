В Абу-Дабі внаслідок атаки Ірану пошкоджено будівлю посольства країни НАТО

Абу-Дабі / © Getty Images

Внаслідок іранських атак у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі отримала пошкодження будівля, в якій розташоване посольство Естонії.

Про це у неділю, 1 березня, повідомив естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна у своєму дописі на Facebook.

«Ми отримали інформацію про те, що багатоповерховий комплекс в Абу-Дабі, де розташоване посольство Естонії, був уражений. На щастя, всі співробітники посольства в безпеці», — написав він.

Міністр зазначив, що у всьому регіоні Близького Сходу все ще існує велика загроза ракетних ударів. Іран продовжує масштабні атаки на деякі країни Перської затоки.

Він закликав громадян своєї країни зберігати спокій та наголосив, що відомство працює цілодобово, щоб надавати допомогу.

«Ми робимо все можливе, щоб естонці, які подорожують, змогли повернутися додому за першої ж нагоди. Ми також перебуваємо у постійному контакті з іншими країнами, щоб у разі потреби організувати евакуаційні рейси», — зазначив Цахкна.

За інформацією Міноборони ОАЕ, по території цієї країни Іран запустив 165 балістичних ракет, з яких 152 були знищені, а 13 впали в морські води. Також було знищено дві крилаті ракети.

Крім цього, по ОАЕ було запущено 541 дрон, 506 з яких Повітряні сили країни перехопили та знищили, а 35 впали на територію країни, завдавши матеріальних збитків.

В оборонному відомстві повідомили, що в результаті атак загинули троє людей — громадяни Пакистану, Непалу та Бангладеш. Також 58 людей отримали легкі поранення.

Що відомо про удари Ірану по ОАЕ

Нагадаємо, у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю, яка розпочалася 28 лютого, Іран завдає ударів не тільки по американських чи ізраїльських об’єктах на Близькому Сході.

У неділю, 1 березня, іранські дрони та ракети атакували морські об’єкти біля столиці ОАЕ. Було завдано удару по французькій військово-морській базі Camp de la Paix. Окрім того, іранська ракета впала поряд із німецьким круїзним лайнером у порту Абу-Дабі.

Напередодні, 28 лютого, під час атаки на територію ОАЕ були перехоплені засобами ППО іранські балістичні ракети. Уламки упали у житловому районі Абу-Дабі. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.