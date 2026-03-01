В Абу-Даби в результате атаки Ирана повреждено здание посольства страны НАТО

Абу-Даби / © Getty Images

В результате иранских атак в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби получило повреждения здание, в котором расположено посольство Эстонии.

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна в своей заметке на Facebook.

«Мы получили информацию о том, что многоэтажный комплекс в Абу-Даби, где расположено посольство Эстонии, был поражен. К счастью, все сотрудники посольства в безопасности», — написал он.

Министр отметил, что во всем регионе Ближнего Востока все еще существует большая угроза ракетных ударов. Иран продолжает масштабные атаки на некоторые страны Персидского залива.

Он призвал граждан своей страны сохранять спокойствие и подчеркнул, что ведомство работает круглосуточно, чтобы оказывать помощь.

«Мы делаем все возможное, чтобы путешествующие эстонцы смогли вернуться домой при первой же возможности. Мы также находимся в постоянном контакте с другими странами, чтобы в случае необходимости организовать эвакуационные рейсы», — отметил Цахкна.

По информации Минобороны ОАЭ, по территории этой страны Иран запустил 165 баллистических ракет, из которых 152 были уничтожены, а 13 упали в морские воды. Также были уничтожены две крылатые ракеты.

Кроме этого, по ОАЭ был запущен 541 дрон, 506 из которых Воздушные силы страны перехватили и уничтожили, а 35 упали на территорию страны, нанеся материальный ущерб.

В оборонном ведомстве сообщили, что в результате атак погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Также 58 человек получили легкие ранения.

Что известно об ударах Ирана по ОАЭ

Напомним, в ответ на военную операцию США и Израиля, которая началась 28 февраля, Иран наносит удары не только по американским или израильским объектам на Ближнем Востоке.

В воскресенье, 1 марта, иранские дроны и ракеты атаковали морские объекты возле столицы ОАЭ. Был нанесен удар по французской военно-морской базе Camp de la Paix. Кроме того, иранская ракета упала рядом с немецким круизным лайнером в порту Абу-Даби.

Накануне, 28 февраля, во время атаки на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты. Обломки упали в жилом районе Абу-Даби. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.