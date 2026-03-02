- Дата публикации
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 2 марта 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы:
Харьковщина: БпЛА – в районе Старого Салтова.
Группа БпЛА – на границе Донетчины и Днепропетровщины.
БпЛА – в направлении Сум.
