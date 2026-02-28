В Днепре произошли взрывы: власти сообщили первые детали о последствиях атаки

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

На рассвете субботы, 28 февраля, в Днепре произошли взрывы. Россияне атаковали город БпЛА. По меньшей мере, один человек получил травмы.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По словам чиновника, войска агрессорки России более десяти раз атаковали три района области беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 16 дронов.

Атака на Днепр

Ночью в областном центре несколько раз объявляли тревогу. В частности, 04:43-05:35, когда произошли взрывы. Военные предупреждали об угрозе дронов.

Местные власти сообщили, что россияне атаковали Днепр. В одном из районов города возник пожар.

«В Днепре истерзаны транспортная инфраструктура и многоэтажки. Раненый мужчина», — подчеркнул Ганжа.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что в городе повреждены два четырехэтажных дома, транспортное предприятие и газопровод.

Атака на Днепропетровскую область

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Красногригорьевская и Покровская общины. Произошел пожар, поврежден частный дом и авто.

В Синельниковском районе оккупанты ударили по Васильковской и Межевской общин. В результате обстрела произошел пожар. В частности, была повреждена линия электропередачи.

Напомним, этой ночью РФ атаковала Украину ударными БпЛА . Под утро в Днепре прозвучала серия взрывов. По состоянию на 07.40 28 февраля дроны фиксируют в Киевской и Харьковской областях.