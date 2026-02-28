Зеленский ввел новые санкции против россиян: кто в "черном списке"

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 10 российских транспортно-логистических предприятий, доставляющих грузы на временно оккупированные Россией украинские территории.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В санкционный список попали частные российские компании, которые доставляют вещи российским оккупантам и в обратном направлении, по сути, осуществляют логистическую поддержку российской армии.

Также в этот пакет вошли предприятия, работающие на временно оккупированных территориях, используя захваченную инфраструктуру «Укрпочты». Там не только выдают пенсии и другие выплаты, но работают как паспортный стол, в котором незаконно паспортизируют людей и выдают повестки.

Под санкциями и почтовые операторы, в обход санкций образовавшие каналы так называемого параллельного импорта товаров двойного назначения (электроника, дроны).

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о новых санкциях Украины против капитанов тех судов, которые занимаются перевозкой российской нефти.

На фоне западных санкций против России все более активно применяется схема маскировки маршрутов экспорта нефти через так называемый «теневой флот». По данным аналитиков судоходного рынка, российские танкеры все чаще указывают Сингапур как формальный пункт назначения, хотя фактическая разгрузка происходит в других локациях.