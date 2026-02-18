Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков / © Associated Press

Пресссекретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в налаживании взаимодействия с Соединенными Штатами, однако этому препятствуют американские ограничительные меры.

Об этом он сказал в ответ на вопросы пропагандистского агентства ТАСС.

Спикер Путина пожаловался на «незаконные санкции», которые, по его мнению, блокируют любую конструктивную работу. Он подчеркнул, что без отмены этих ограничений и возобновления диалога сотрудничество невозможно.

"Для реализации проектов из США нужно реанимировать отношения двух стран", - заявил Песков.

«Бизнес» под обстрелами и ловушка для Трампа

Пока в Кремле жалуются на санкции и мечтают о «реанимации» отношений, реальные действия Москвы свидетельствуют об обратном. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал экономические предложения РФ «потемкинскими селами», созданными только для того, чтобы выиграть время и ослабить влияние США в Европе.

По словам дипломата, россияне ведут двойную игру: предлагают Вашингтону сотрудничество, но одновременно атакуют американские заводы в Украине . Среди пострадавших — офис Boeing, завод Flex и мощности Bunge, что наносит прямые убытки американской экономике и налогоплательщикам.

В то же время ключевым элементом мирных инициатив администрации Дональда Трампа остается надежда, что возобновление бизнес-связей сможет предотвратить новую войну. Однако работавшие в экономическом секторе РФ аналитики предупреждают: Россия — это далеко не «неиспользованное Эльдорадо», а торговля сама по себе не способна гарантировать мир.

Эксперты отмечают, что попытка совместить экономическое давление с дипломатией без решения вопросов безопасности обречена на провал. По их мнению, бизнес не заменит безопасность , а любые соглашения с агрессором без гарантий территориальной целостности лишь усилят напряженность вместо того, чтобы принести устойчивый мир.