Песков заговорил о "реанимации" отношений с США и пожаловался на санкции
В Кремле снова заговорили о желании возобновить сотрудничество с Вашингтоном, назвав главное условие реализации совместных проектов.
Пресссекретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в налаживании взаимодействия с Соединенными Штатами, однако этому препятствуют американские ограничительные меры.
Об этом он сказал в ответ на вопросы пропагандистского агентства ТАСС.
Спикер Путина пожаловался на «незаконные санкции», которые, по его мнению, блокируют любую конструктивную работу. Он подчеркнул, что без отмены этих ограничений и возобновления диалога сотрудничество невозможно.
"Для реализации проектов из США нужно реанимировать отношения двух стран", - заявил Песков.
«Бизнес» под обстрелами и ловушка для Трампа
Пока в Кремле жалуются на санкции и мечтают о «реанимации» отношений, реальные действия Москвы свидетельствуют об обратном. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал экономические предложения РФ «потемкинскими селами», созданными только для того, чтобы выиграть время и ослабить влияние США в Европе.
По словам дипломата, россияне ведут двойную игру: предлагают Вашингтону сотрудничество, но одновременно атакуют американские заводы в Украине . Среди пострадавших — офис Boeing, завод Flex и мощности Bunge, что наносит прямые убытки американской экономике и налогоплательщикам.
В то же время ключевым элементом мирных инициатив администрации Дональда Трампа остается надежда, что возобновление бизнес-связей сможет предотвратить новую войну. Однако работавшие в экономическом секторе РФ аналитики предупреждают: Россия — это далеко не «неиспользованное Эльдорадо», а торговля сама по себе не способна гарантировать мир.
Эксперты отмечают, что попытка совместить экономическое давление с дипломатией без решения вопросов безопасности обречена на провал. По их мнению, бизнес не заменит безопасность , а любые соглашения с агрессором без гарантий территориальной целостности лишь усилят напряженность вместо того, чтобы принести устойчивый мир.