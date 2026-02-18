Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков / © Associated Press

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Москва зацікавлена в налагодженні взаємодії зі Сполученими Штатами, проте наразі цьому перешкоджають американські обмежувальні заходи.

Про це він сказав у відповідь на запитання пропагандистського агентства ТАСС.

Речник Путіна поскаржився на «незаконні санкції», які, на його думку, блокують будь-яку конструктивну роботу. Він наголосив, що без скасування цих обмежень і відновлення діалогу співпраця неможлива.

«Для реалізації проєктів зі США потрібно реанімувати відносини двох країн», — заявив Пєсков.

«Бізнес» під обстрілами та пастка для Трампа

Поки у Кремлі скаржаться на санкції та мріють про «реанімацію» відносин, реальні дії Москви свідчать про протилежне. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав економічні пропозиції РФ «потьомкінськими селами», створеними лише для того, щоб виграти час і послабити вплив США в Європі.

За словами дипломата, росіяни ведуть подвійну гру: пропонують Вашингтону співпрацю, але водночас атакують американські заводи в Україні. Серед постраждалих — офіс Boeing, завод Flex і потужності Bunge, що завдає прямих збитків американській економіці та платникам податків.

Водночас ключовим елементом мирних ініціатив адміністрації Дональда Трампа залишається сподівання, що відновлення бізнес-зв’язків зможе запобігти новій війні. Проте аналітики, які працювали в економічному секторі РФ, попереджають: Росія — це далеко не «невикористане Ельдорадо», а торгівля сама собою не здатна гарантувати мир.

Експерти наголошують, що спроба поєднати економічний тиск із дипломатією без вирішення безпекових питань приречена на провал. На їхню думку, бізнес не замінить безпеку, а будь-які угоди з агресором без гарантій територіальної цілісності лише посилять напруженість замість того, щоб принести стійкий мир.