ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
2 хв

Труханов заперечив наявність громадянства РФ і звернувся до Зеленського

Геннадій Труханов стверджує, що юридично підтвердив відсутність громадянства РФ через треті країни.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Геннадій Труханов

Геннадій Труханов

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов офіційно заперечив наявність у нього громадянства Російської Федерації та закликав Володимира Зеленського скасувати указ про позбавлення його українського паспорта.

Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

Політик стверджує, що отримав юридично підтверджені докази своєї правоти через міжнародні правові механізми. За його словами, 30 грудня 2025 року надійшла офіційна відповідь, яка підтверджує, що він не є і ніколи не був громадянином країни-агресора.

Нові докази та міжнародні запити

Як повідомив Труханов, через відсутність дипломатичних відносин між Україною та РФ, адвокати задіяли посередництво третіх країн для отримання інформації з офіційних реєстрів. Політик наголосив, що ці документи мають «мокрі печатки» і є вагомішими за будь-які скриншоти з інтернету, які він називає фальшивками.

Труханов також нагадав, що ще у 2018 році НАБУ отримувало аналогічну відповідь у межах міжнародної допомоги. Проте цей факт, на його думку, був проігнорований під час підготовки указу про позбавлення його громадянства від 14 жовтня 2025 року.

У своєму зверненні Геннадій Труханов апелює до Володимира Зеленського як до Гаранта Конституції з проханням відновити законність. Він підкреслив, що протягом 12 років керував Одесою, залишався з містом під час пандемії та з перших днів повномасштабного вторгнення, виконуючи обов’язки мера.

Політик вважає рішення про анулювання його паспорта безпідставним і таким, що порушує основоположні права людини, прописані в українському законодавстві.

«Я прошу Вас як Гаранта Конституції: дайте доручення перевірити ці офіційні документи. І ухваліть єдине можливе справедливе рішення. Я не прошу привілеїв. Я наполягаю на законності. Я був і залишаюсь громадянином України. І це — незмінно», — заявив Геннадій Труханов у своєму офіційному зверненні.

Наразі Труханов акцентує, що за чотири місяці після виходу указу він так і не отримав офіційних пояснень або копії протоколу засідання комісії. Він наполягає, що його справа є прецедентом захисту прав кожного українця у своїй державі.

Що відомо про справу Труханов

Нагадаємо, 14 жовтня 2025 року, Володимир Зеленський позбавив Геннадія Труханова українського громадянства.

За інформацією СБУ, Геннадій Труханов є громадянином РФ і має чинний закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є в розпорядженні української спецслужби, ствержують в СБУ, і навіть опублікували їхні копії.

Сам Труханов заявив, що налаштований оскаржувати це рішення. Розмови про наявність російського паспорта у Труханова знову почалися 12 жовтня 2025 року. Тоді сам посадовець вчергове заявив, що не має подвійного громадянства.

Також Труханов заявляв, що планує захищатися та подавати позови до суду, включно з Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ), якщо внутрішні інстанції не вирішать справу.

Дата публікації
Кількість переглядів
233
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie