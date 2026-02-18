Труханов заперечив наявність громадянства РФ і звернувся до Зеленського

Геннадій Труханов

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов офіційно заперечив наявність у нього громадянства Російської Федерації та закликав Володимира Зеленського скасувати указ про позбавлення його українського паспорта.

Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

Політик стверджує, що отримав юридично підтверджені докази своєї правоти через міжнародні правові механізми. За його словами, 30 грудня 2025 року надійшла офіційна відповідь, яка підтверджує, що він не є і ніколи не був громадянином країни-агресора.

Нові докази та міжнародні запити

Як повідомив Труханов, через відсутність дипломатичних відносин між Україною та РФ, адвокати задіяли посередництво третіх країн для отримання інформації з офіційних реєстрів. Політик наголосив, що ці документи мають «мокрі печатки» і є вагомішими за будь-які скриншоти з інтернету, які він називає фальшивками.

Труханов також нагадав, що ще у 2018 році НАБУ отримувало аналогічну відповідь у межах міжнародної допомоги. Проте цей факт, на його думку, був проігнорований під час підготовки указу про позбавлення його громадянства від 14 жовтня 2025 року.

У своєму зверненні Геннадій Труханов апелює до Володимира Зеленського як до Гаранта Конституції з проханням відновити законність. Він підкреслив, що протягом 12 років керував Одесою, залишався з містом під час пандемії та з перших днів повномасштабного вторгнення, виконуючи обов’язки мера.

Політик вважає рішення про анулювання його паспорта безпідставним і таким, що порушує основоположні права людини, прописані в українському законодавстві.

«Я прошу Вас як Гаранта Конституції: дайте доручення перевірити ці офіційні документи. І ухваліть єдине можливе справедливе рішення. Я не прошу привілеїв. Я наполягаю на законності. Я був і залишаюсь громадянином України. І це — незмінно», — заявив Геннадій Труханов у своєму офіційному зверненні.

Наразі Труханов акцентує, що за чотири місяці після виходу указу він так і не отримав офіційних пояснень або копії протоколу засідання комісії. Він наполягає, що його справа є прецедентом захисту прав кожного українця у своїй державі.

Що відомо про справу Труханов

Нагадаємо, 14 жовтня 2025 року, Володимир Зеленський позбавив Геннадія Труханова українського громадянства.

За інформацією СБУ, Геннадій Труханов є громадянином РФ і має чинний закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є в розпорядженні української спецслужби, ствержують в СБУ, і навіть опублікували їхні копії.

Сам Труханов заявив, що налаштований оскаржувати це рішення. Розмови про наявність російського паспорта у Труханова знову почалися 12 жовтня 2025 року. Тоді сам посадовець вчергове заявив, що не має подвійного громадянства.

Також Труханов заявляв, що планує захищатися та подавати позови до суду, включно з Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ), якщо внутрішні інстанції не вирішать справу.