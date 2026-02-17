“Сімейні цінності” з присмаком нацизму: депутата засудили за скандальний плакат

Німецького депутата звинуватили у використанні нацистської символіки / © Getty Images

Земельний суд Франкфурта-на-Одері визнав парламентаря Вілко Меллера винним у використанні символіки антиконституційних організацій та засудив його до сплати штрафу в розмірі 11 600 євро.

Про це пише Die Welt.

«Дах» чи нацистський жест

Згідно з матеріалами справи, Меллер замовив плакат, який мав ілюструвати політику підтримки сімей. Він надав чіткі вказівки: батьки на фото мають бути білявими і «захищати» своїх дітей.

На готовому постері були зображені білявий чоловік і білява жінка, які тримали руки під кутом 45 градусів, нібито утворюючи «дах» над трьома дітьми, що сиділи на дивані. Прокуратура наполягала, що така композиція створює «оптичну відповідність так званому гітлерівському вітанню».

Цікаво, що для досягнення такого ефекту оригінальне стокове фото було спеціально віддзеркалене. Слідство встановило, що депутат схвалив цей макет, усвідомлюючи його схожість із забороненим жестом.

Вердикт суду

Суд повністю задовольнив вимогу прокуратури щодо штрафу для політика. Водночас графічного дизайнера, який також проходив у справі як обвинувачений, було виправдано. Прокуратура вимагала для нього штраф у 2800 євро за пособництво, проте судді не побачили в його діях складу злочину.

Варто зазначити, що відомство з охорони конституції Бранденбургу офіційно класифікує місцевий осередок партії AfD як правоекстремістську організацію. Для притягнення Меллера до відповідальності ландтаг попередньо більшістю голосів зняв з нього депутатську недоторканність.

Нагадаємо, минулого місяця у Гамбурзі осквернили могилу канцлера Гельмута Шмідта. Надгробок вдруге за два роки розфарбували нацистською символікою.