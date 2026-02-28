У Дніпрі сталися вибухи: влада повідомила перші деталі про наслідки атаки

Вибух. / © Associated Press

Реклама

На світанку суботи, 28 лютого у Дніпрі сталися вибухи. Росіяни атакували місто БпЛА. Щонайменше одна людина отримала травми.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За словами чиновника, війська агресорки Росії понад десять разів атакував три райони області безпілотниками. Сили ППО знищили 16 дронів.

Реклама

Атака на Дніпро

Вночі в обласному центрові кілька разів оголошували тривогу. Зокрема, 04:43-05:35, коли сталися вибухи. Військові попереджали про загрозу дронів.

Місцева влада повідомила, що росіяни атакували Дніпро. В одному з районів міста виникла пожежа.

“У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки. Поранений чоловік”, - наголосив Ганжа.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що в місті пошкоджено два чотириповерхових будинки, транспортне підприємство та газогін.