У Болівії розбився літак, набитий грошима: багато загиблих (фото)

На місці падіння літака

На заході Болівії зазнав аварії вантажний літак Hercules Військово-повітряних сил країни. Він перевозив банкноти до Центрального банку.

Про це пише агентство Reuters.

Літак перевозив нові банкноти до внутрішніх районів країни. Міжнародний аеропорт Ель-Альто був тимчасово закритий після аварії. Є загиблі — 15 осіб, за останніми даними.

Свідки інциденту стверджують, що літак під час падіння знищив понад десяток транспортних засобів. Окрім автомобілів цивільних, також було понищено вантажівки, які їхали автострадою.

На місці трагедії

Одна з цистерн з водою аеропорту прибула на випадок пожежі, хоча сам літак, як стверджують очевидці, не вибухнув. На місці є кілька постраждалих, які отримують медичну допомогу.

Міноборони наголосило, що гроші, які перевозив літак, не мають офіційної нумерації та серійного номера, відповідно, й купівельної вартості. «Їх збирання, володіння або використання є злочином», — додали в оборонному відомстві.

На місці трагедії

Офіційних коментарів про причини та наслідки авіакатастрофи влада та поліція поки що не надавала.

