У Болівії розбився літак, набитий грошима: багато загиблих (фото)
На заході Болівії впав літак, що перевозив гроші до Центробанку. За останніми даними, 15 осіб загинули.
На заході Болівії зазнав аварії вантажний літак Hercules Військово-повітряних сил країни. Він перевозив банкноти до Центрального банку.
Про це пише агентство Reuters.
Літак перевозив нові банкноти до внутрішніх районів країни. Міжнародний аеропорт Ель-Альто був тимчасово закритий після аварії. Є загиблі — 15 осіб, за останніми даними.
Свідки інциденту стверджують, що літак під час падіння знищив понад десяток транспортних засобів. Окрім автомобілів цивільних, також було понищено вантажівки, які їхали автострадою.
Одна з цистерн з водою аеропорту прибула на випадок пожежі, хоча сам літак, як стверджують очевидці, не вибухнув. На місці є кілька постраждалих, які отримують медичну допомогу.
Міноборони наголосило, що гроші, які перевозив літак, не мають офіційної нумерації та серійного номера, відповідно, й купівельної вартості. «Їх збирання, володіння або використання є злочином», — додали в оборонному відомстві.
Офіційних коментарів про причини та наслідки авіакатастрофи влада та поліція поки що не надавала.
