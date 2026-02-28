ТСН у соціальних мережах

Нічна стрілянина у Києві: що відомо

У поліції Києва розповіли деталі інциденту у центрі міста.

Поліція розшукує зловмисника

У Києві сталася гучна стрілянина у центрі міста. Про це у Мережі повідомляли у п’ятницю пізно ввечері. Постріли лунали у Шевченківському районі столиці.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що правоохоронці виїхали на місце події у Шевченківському районі та встановлюють деталі інциденту.

Як уточнили у поліції Києва, стався конфлікт між водієм автомобіля Toyota та невідомим чоловіком. Стрілянина сталася на вулиці Лук’янівській.

«До водія автомобіля Toyota почав чіплятися на дорозі неадекватний чоловік і порізав шини його автомобіля. Водій вийшов з автівки і здійснив декілька пострілів у повітря з зареєстрованої на нього зброї. Нападник після цього втік. Минулося без постраждалих», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Правоохоронці шукають нападника. Наразі невідомо, чи він затриманий.

Нагадаємо, на Буковині сталася сутичка зі стріляниною між людьми у формі та цивільними. Конфлікт виник під час затримання 39-річного чоловіка, який перебував у розшуку за порушення порядку несення військової служби. Місцеві заблокували авто правоохоронців та чинили опір, через що поліцейський здійснив попереджувальні постріли в повітря.

