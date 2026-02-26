ТСН у соціальних мережах

Війна
994
2 хв

Зранку ракети Х-22 не долетіли до України: експерт пояснив чому

Зранку РФ запустила по Україні ракети Х-22, але повітряний простір нашої країни вони не перетнули.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракета.

Ракета / © Associated Press

Під час нічного масованого обстрілу України 26 лютого армія РФ застосувала ракети Х-22. Однак повітряні цілі зникли з радарів ще над територією країни-агресорки.

Чому російські ракети не долетіли до повітряного простору України, пояснив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі Radio NV.

«Я вам можу точно сказати, що дуже малоймовірно, що ми могли якимсь чином збити ці ракети над Брянщиною. Занадто велика відстань», — наголосив він.

За словами Нарожного, ракети Х-22 — протикорабельні. Ці повітряні цілі, наголосив він, «доволі старі ракети повітряного пуску».

«Вони, з великою ймовірністю, ще радянських часів — або відновлені, або модернізовані. Тому більш ніж впевнений, що саме проблема в цьому відновленні, що з ракетами якісь технічні проблеми були. Саме через ці технічні проблеми — можливо, з навігаційною системою, можливо, з двигуном, — вони впали десь на Брянщині», — наголосив військовий експерт.

Чому РФ запускає старі ракети Х-22

Авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі «24 Каналу» пояснив, що Х-22 — протикорабельні ракети, які почали розробляти ще наприкінці 1950-х. Ці повітряні цілі доводиться перехоплювати ракетами PAC-3 зі системи Patriot. Таким чином, пояснив експерт, РФ намагається виснажувати запаси цих ракет в Україні.

Окрім цього, ресурс ракет Х-22 вже вичерпується. Саме тому росіяни спокійно їх запускають, аби виснажувати українську ППО.

«Застосування таких ракет на короткій відстані дає ефект не лише від бойової частини, але й від токсичного палива. Тому є також екологічні наслідки для України», — сказав Храпчинський.

Як повідомлялося, після 07:00 у Києві та низці областей була знову оголошена повітряна тривога. ПС оголосили про ракетну небезпеку через ймовірні пуски ракет Х-22 з півночі. Моніторингові канали інформували про пуски цих цілей зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області. Згодом стало відомо, що Х-22 зникли з радарів ще на території Росії.

Нагадаємо, цієї ночі РФ запустила по Україні майже пів тисячі повітряних цілей. Зокрема, дві протикорабельні ракети «Циркон», а також балістику та сотні безпілотників. Силами ППО збито/подавлено 406 повітряних цілей.

