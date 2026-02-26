Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Армія РФ у четвер, 26 лютого, масовано вдарила по енергетиці у кількох областях України. Через наслідки атаки та пошкодження мереж у прилеглих до лінії фронту районах є нові знеструмлення у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це інформує «Укренерго».

Енергетики наголошують: там, де наразі дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Докладається максимум зусиль, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів.

За даними «Укренерго», у більшості регіонів України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для споживачів.

«В окремих регіонах після останнього комбінованого ракетно-дронового удару — заходи обмеження споживання сьогодні вимушено посилені», — йдеться у повідомленні.

Нагадують, що час і тривалість застосування знеструмлень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, у четвер, 26 лютого, армія РФ здійснила масовану атаку по Україні. Під ударом опинилися низка міст, зокрема Київ, Харків, Запоріжжя, Одеса, Полтава, Кривий Ріг тощо.

