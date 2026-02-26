Дан Балан розкрив причину кардинальних змін у зовнішньому вигляді і здивував своїм новим проєктом

Дан Балан

Молдовський співак Дан Балан вирішив втілити свою давню мрію в життя та створив неочікуваний проєкт.

Артист запускає продакшн-компанію, яка отримала назву Ma Ya Hi Studios і присвячена створенню контенту для всіх родини. Ідея студії народилася з бажання створювати щирі та якісні формати, які із задоволенням зможуть дивитися як діти, так і дорослі.

Захоплення Дана Балана створенням проєктів для дітей з'явилося ще на початку його кар'єри. До міжнародного успіху з O-Zone його перші творчі досягнення були пов'язані з телебаченням. У 20 років він створив телевізійну програму Tanti Ludmila Show, яка протягом тривалого часу мала найвищі рейтинги на національному телебаченні Молдови. Дан Балан був режисером і продюсером програми, а його мама, Ludmila Balan, була ведучою. Сьогодні це давнє захоплення повертається у новому форматі.

Мама Дана Балана

Першим проєктом продакшн-компанії став Hat Birds — освітній і фантазійний шоу-проєкт, у якому гумор і музика природно поєднуються з цінностями та корисною інформацією для дітей. Кожен епізод подарує родині час разом і можливість відкрити для себе щось нове. До речі, проєкт транслюється англійською, румунською та українською мовами.

Кожен епізод розповідає про пригоди дев'яти друзів із вигаданого світу, де всі істоти є поєднанням капелюхів і птахів. Вони потрапляють у наш світ, щоб створити власне телешоу з іграми, освітніми викликами та інтерактивними завданнями для дітей. Паралельно персонажі формують попгурт, який випускає нову пісню кожного сезону. Ведучою проєкту є Ludmila Balan — мама артиста.

Кадр із нового проєкту Дана Балана

Ті, хто знає Дана Балана насамперед як артиста й композитора, відкриють для себе нові грані його творчості. У Hat Birds він є продюсером, режисером, сценаристом, дизайнером декорацій та творцем кожного персонажа.

"Сьогодні я запускаю свою нову компанію. Ми починаємо з першого сезону першого шоу — Hat Birds. Це особливий день для мене. Моєю давньою мрією було створити компанію, що виробляє контент для всієї родини. Побудувати чарівний світ, у якому і діти, і їхні батьки зможуть знайти щось близьке своєму серцю. Мало хто знає, але мої перші успіхи були не в музиці. Усе почалося з телебачення. Я любив той світ, але моє життя пішло в іншому напрямку. П'ять років тому я вирішив повернутися до цієї мрії", - ділиться артист.

Нагадаємо, нещодавно Дан Балан приголомшив кардинально новим образом. Зокрема, артист змінився просто до невпізнання. Такі зміни в його зовнішньому вигляді пов'язані саме з зайнятістю над проєктом.