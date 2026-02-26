ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
885
Час на прочитання
2 хв

Дан Балан розкрив причину кардинальних змін у зовнішньому вигляді і здивував своїм новим проєктом

Артист запускає продакшн-компанію, що присвячена створенню контенту для дітей та батьків.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Дан Балан

Дан Балан

Молдовський співак Дан Балан вирішив втілити свою давню мрію в життя та створив неочікуваний проєкт.

Артист запускає продакшн-компанію, яка отримала назву Ma Ya Hi Studios і присвячена створенню контенту для всіх родини. Ідея студії народилася з бажання створювати щирі та якісні формати, які із задоволенням зможуть дивитися як діти, так і дорослі.

Захоплення Дана Балана створенням проєктів для дітей з'явилося ще на початку його кар'єри. До міжнародного успіху з O-Zone його перші творчі досягнення були пов'язані з телебаченням. У 20 років він створив телевізійну програму Tanti Ludmila Show, яка протягом тривалого часу мала найвищі рейтинги на національному телебаченні Молдови. Дан Балан був режисером і продюсером програми, а його мама, Ludmila Balan, була ведучою. Сьогодні це давнє захоплення повертається у новому форматі.

Мама Дана Балана

Мама Дана Балана

Першим проєктом продакшн-компанії став Hat Birds — освітній і фантазійний шоу-проєкт, у якому гумор і музика природно поєднуються з цінностями та корисною інформацією для дітей. Кожен епізод подарує родині час разом і можливість відкрити для себе щось нове. До речі, проєкт транслюється англійською, румунською та українською мовами.

Кожен епізод розповідає про пригоди дев'яти друзів із вигаданого світу, де всі істоти є поєднанням капелюхів і птахів. Вони потрапляють у наш світ, щоб створити власне телешоу з іграми, освітніми викликами та інтерактивними завданнями для дітей. Паралельно персонажі формують попгурт, який випускає нову пісню кожного сезону. Ведучою проєкту є Ludmila Balan — мама артиста.

Кадр із нового проєкту Дана Балана

Кадр із нового проєкту Дана Балана

Ті, хто знає Дана Балана насамперед як артиста й композитора, відкриють для себе нові грані його творчості. У Hat Birds він є продюсером, режисером, сценаристом, дизайнером декорацій та творцем кожного персонажа.

"Сьогодні я запускаю свою нову компанію. Ми починаємо з першого сезону першого шоу — Hat Birds. Це особливий день для мене. Моєю давньою мрією було створити компанію, що виробляє контент для всієї родини. Побудувати чарівний світ, у якому і діти, і їхні батьки зможуть знайти щось близьке своєму серцю. Мало хто знає, але мої перші успіхи були не в музиці. Усе почалося з телебачення. Я любив той світ, але моє життя пішло в іншому напрямку. П'ять років тому я вирішив повернутися до цієї мрії", - ділиться артист.

Нагадаємо, нещодавно Дан Балан приголомшив кардинально новим образом. Зокрема, артист змінився просто до невпізнання. Такі зміни в його зовнішньому вигляді пов'язані саме з зайнятістю над проєктом.

Дата публікації
Кількість переглядів
885
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie