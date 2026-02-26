Мобілізація в Україні: чому подовження відстрочки через ЦНАП може загрожувати врученням повістки

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

Процедура подовження відстрочки від мобілізації в Україні не є суто автоматичним процесом. Делегування повноважень щодо прийому документів ЦНАП мало на меті спростити життя військовозобов’язаним та розвантажити ТЦК. Проте на практиці цей механізм створив нові ризики, які можуть обернутися для заявника миттєвою мобілізацією.

Про це розповіла керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office, адвокатка Поліна Марченко в інтерв’ю виданню «Главред».

Головна проблема полягає у специфіці роботи адміністративних центрів. Адміністратори ЦНАП виконують функцію посередників і не є профільними фахівцями з питань мобілізаційного законодавства, яке постійно оновлюється.

Реклама

«Адміністратор ЦНАП або приймає виключно документи відповідно до переліку, зазначеного в постанові, або ті документи, які приніс заявник. Водночас він не завжди може оцінити, чи є пакет документів повним з урахуванням конкретної ситуації», — пояснює Марченко.

Типові помилки, що призводять до відмови

Адвокатка виокремлює два найпоширеніші сценарії, через які комісія ТЦК ухвалює рішення про відмову у наданні або подовженні відстрочки:

Неповний пакет документів від заявника. Військовозобов’язаний самостійно збирає документи, проте не враховує всіх юридичних тонкощів своєї ситуації і надає недостатньо доказів.

Процедурна помилка адміністратора. Працівник ЦНАПу може відмовитися прийняти додатковий, специфічний документ від заявника, помилково вважаючи його зайвим згідно зі стандартним переліком. Однак саме цей папірець може бути вирішальним для ТЦК під час ухвалення рішення.

Реклама

За словами адвокатки, якщо пакет документів виявляється неповним, ТЦК має законні підстави для відмови. У таких випадках наслідки для людини настають одразу. Заявника викликають до військкомату нібито для вирішення питання, проте фінал візиту виявляється іншим.

«У таких ситуаціях людині телефонують і повідомляють, що „по вашій відстрочці надійшли документи, потрібно прийти до ТЦК“. Людина приходить, очікуючи отримати підтвердження відстрочки, а натомість отримує письмову відмову — і одразу повістку на мобілізацію», — наголошує адвокатка.

Експертка підкреслює, що ризики отримання формальних відмов через процедурні недоліки під час оформлення через ЦНАП сьогодні є цілком реальними. Фахівці радять військовозобов’язаним ретельно перевіряти перелік необхідних паперів з юристами ще до візиту в адміністративний центр, щоб мінімізувати вплив людського фактора.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, під час мобілізації військовозобов’язані зобов’язані своєчасно повідомляти ТЦК про зміни у своїх персональних даних. Йдеться, зокрема, про місце реєстрації та проживання, паспортні дані, сімейний стан, освіту, місце роботи та посаду.

Реклама

Адвокатка та партнерка Grain Law Firm Лідія Карплюк пояснювала, що за порушення правил військового обліку в особливий період передбачено адміністративну відповідальність — штраф від 17 000 до 25 500 гривень відповідно до ч. 3 ст. 210 КУпАП.

Водночас закон передбачає виняток: якщо ТЦК може отримати необхідні відомості через електронну взаємодію з державними реєстрами, штраф не застосовується. За словами юристки, притягнення до відповідальності є правомірним лише тоді, коли відповідної інформації немає у жодному з доступних реєстрів. У разі неправомірного накладення штрафу його можна оскаржити в суді.