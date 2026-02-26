ТСН у соціальних мережах

NASA вперше назвало астронавта, через стан якого сталася евакуації екіпажу з МКС

NASA розкрило ім’я астронавта, через стан здоров’я якого достроково завершили місію Crew-11 на МКС.

МКС

МКС / © Associated Press

NASA вперше розкрило, хто саме потребував медичної евакуації з Міжнародної космічної станції, що спричинило дострокове завершення місії Crew-11. Проблема зі здоров’ям астронавта не була критичною, втім вимагала обстежень, недоступних на орбіті.

Про це повідомило видання Space.

Астронавт NASA Майк Фінке, пілот Crew-11 та командир 74-ї експедиції МКС, підтвердив, що саме його стан став причиною повернення екіпажу на Землю у січні. За його словами, медична проблема вимагала негайної уваги команди, хоча надзвичайної ситуації на борту не було.

Перші ознаки проблеми з’явилися 7 січня, коли Фінке разом із астронавткою Зеною Кардман готувався до виходу у відкритий космос. Уже наступного дня NASA оголосило, що місія завершиться раніше, щоб надати члену екіпажу необхідну медичну допомогу на Землі.

15 січня корабель Crew Dragon Endeavour з астронавтами Майком Фінке, Зеною Кардман, японським астронавтом Кімією Юї та космонавтом Олегом Платоновим приводнився у Тихому океані біля Сан-Дієго — майже на місяць раніше запланованої дати. Після приземлення всіх чотирьох доправили до лікарні Scripps Memorial Hospital у Ла-Хої.

Після відльоту Crew-11 на МКС тимчасово залишився мінімальний екіпаж із трьох осіб: астронавта NASA Кріса Вільямса та російських космонавтів Сергія Куд-Сверчкова і Сергія Мікаєва. Вони забезпечували роботу станції до прибуття наступної місії.

NASA та SpaceX прискорили запуск нового екіпажу — Crew-12. Старт ракети Falcon 9 із кораблем Crew Dragon Freedom відбувся 13 лютого, після чого штатну команду МКС було відновлено.

Фінке повідомив, що почувається добре та проходить післяпольотну реабілітацію в Космічному центрі Джонсона у Г’юстоні. Він подякував медичним фахівцям і колегам за професійну підтримку.

Нагадаємо, раніше капсула SpaceX Dragon із чотирма астронавтами на борту успішно приводнилася у Тихому океані. Екіпаж вимушено перервав свою місію на місяць раніше запланованого терміну.

