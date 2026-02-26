У Польщі затримали чотирьох молодих українців: що сталося

У Польщі затримали українців

У Польщі четверо українців побили таксиста. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність.

Про це пише польське видання onet.pl.

В одному з районів Варшави затримали чотирьох громадян України, які напали на водія таксі. Двоє 19-річних, 21-річний і 25-річний спільно побили потерпілого. Чоловіки також пошкодили таксі. На момент затримання вони були нетверезі.

Таксист розповів, що чоловіки були дуже п’яні. Коли українці дісталися вказаної адреси, водій мусив допомогти одному з них вийти з машини, оскільки той не мав сил, а решта не могла з ним впоратися.

Тоді раптово, без причини, сталося якесь непорозуміння і сутичка. Пасажири напали на водія і побили його. Вони також пошкодили дзеркала в автомобілі та подряпали кузов.

Поліцейські викликали медичну допомогу для потерпілого та розпочали пошуки підозрюваних. Усі четверо були затримані ними незабаром в одній із сусідніх квартир.

На місці поліцейські вилучили одяг затриманих, на якому були сліди сутички й бійки. Криміналісти та слідчі зібрали великий масив доказів.

На цій підставі чоловікам було висунуто звинувачення. Усі вони відповідатимуть за побиття, а 21-річний та один з 19-річних — додатково ще й за пошкодження майна.

До підозрюваних застосовано поліцейський нагляд і заборону наближатися та контактувати з потерпілим.

