У Польщі затримали чотирьох молодих українців: що сталося
У Польщі українці побили місцевого таксиста, який привіз їх додому. За попередніми даними, чоловіки були нетверезі.
У Польщі четверо українців побили таксиста. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність.
Про це пише польське видання onet.pl.
В одному з районів Варшави затримали чотирьох громадян України, які напали на водія таксі. Двоє 19-річних, 21-річний і 25-річний спільно побили потерпілого. Чоловіки також пошкодили таксі. На момент затримання вони були нетверезі.
Таксист розповів, що чоловіки були дуже п’яні. Коли українці дісталися вказаної адреси, водій мусив допомогти одному з них вийти з машини, оскільки той не мав сил, а решта не могла з ним впоратися.
Тоді раптово, без причини, сталося якесь непорозуміння і сутичка. Пасажири напали на водія і побили його. Вони також пошкодили дзеркала в автомобілі та подряпали кузов.
Поліцейські викликали медичну допомогу для потерпілого та розпочали пошуки підозрюваних. Усі четверо були затримані ними незабаром в одній із сусідніх квартир.
На місці поліцейські вилучили одяг затриманих, на якому були сліди сутички й бійки. Криміналісти та слідчі зібрали великий масив доказів.
На цій підставі чоловікам було висунуто звинувачення. Усі вони відповідатимуть за побиття, а 21-річний та один з 19-річних — додатково ще й за пошкодження майна.
До підозрюваних застосовано поліцейський нагляд і заборону наближатися та контактувати з потерпілим.
