Польща змінює правила для українців: Навроцький підписав новий закон

Президент Польщі / © Associated Press

Реклама

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який кардинально реформує систему підтримки громадян України та подовжує термін їхнього легального перебування в країні. Згідно з документом, спеціальний правовий режим, що діяв з 2022 року, поступово ліквідується. А всі інструменти допомоги переносяться до загального Закону про надання захисту іноземцям.

Про це пише RMF24.

Як зазначає видання, головною позитивною зміною для біженців є офіційне подовження терміну законного перебування у Польщі до 4 березня 2027 року. Водночас польська влада посилює бюрократичний контроль, інтегруючи українців у загальну систему регулювання міграції.

Реклама

Одним із ключових нововведень є жорстка вимога щодо отримання ідентифікаційного номера PESEL. Тепер українці зобов’язані подати відповідну заяву протягом 30 днів з моменту в’їзду до країни.

«Неподання заяви на PESEL протягом встановленого терміну призведе до анулювання тимчасового захисту. Такі дії розцінюватимуться польською державою як офіційна відмова особи від отримання підтримки», — зазначається у поясненні до документа.

Раніше, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, у Польщі діяв так званий «закон про спецдопомогу». Він створював окрему спрощену систему для працевлаштування, навчання та отримання соціальних пільг українцями. Новий документ фактично ставить крапку в існуванні цієї «паралельної» системи, уніфікуючи правила для всіх категорій іноземців, які потребують захисту.

Зауважимо, що номер PESEL є критично важливим для життя в Польщі. Оскільки він відкриває доступ до медичних послуг, банківської системи та державних сервісів. Нові правила спрямовані на те, щоб спонукати біженців до швидшої формалізації свого статусу в країні.

Реклама

Нагадаємо, в Чехії можуть змінити закон щодо українських біженців. Йдеться про те, що чинні норми та надані привілеї нібито загрожують безпеці країни і потребують «суттєвого перегляду».

Окрім цього, в Ірландії влада автоматично подовжила імміграційні дозволи українських біженців до 4 березня 2027 року.