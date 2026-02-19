ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Польща змінює правила для українців: Навроцький підписав новий закон

Польща змінює правила реєстрації українців. Відтепер PESEL став обов’язковим у місячний термін.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Президент Польщі

Президент Польщі / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який кардинально реформує систему підтримки громадян України та подовжує термін їхнього легального перебування в країні. Згідно з документом, спеціальний правовий режим, що діяв з 2022 року, поступово ліквідується. А всі інструменти допомоги переносяться до загального Закону про надання захисту іноземцям.

Про це пише RMF24.

Як зазначає видання, головною позитивною зміною для біженців є офіційне подовження терміну законного перебування у Польщі до 4 березня 2027 року. Водночас польська влада посилює бюрократичний контроль, інтегруючи українців у загальну систему регулювання міграції.

Одним із ключових нововведень є жорстка вимога щодо отримання ідентифікаційного номера PESEL. Тепер українці зобов’язані подати відповідну заяву протягом 30 днів з моменту в’їзду до країни.

«Неподання заяви на PESEL протягом встановленого терміну призведе до анулювання тимчасового захисту. Такі дії розцінюватимуться польською державою як офіційна відмова особи від отримання підтримки», — зазначається у поясненні до документа.

Раніше, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, у Польщі діяв так званий «закон про спецдопомогу». Він створював окрему спрощену систему для працевлаштування, навчання та отримання соціальних пільг українцями. Новий документ фактично ставить крапку в існуванні цієї «паралельної» системи, уніфікуючи правила для всіх категорій іноземців, які потребують захисту.

Зауважимо, що номер PESEL є критично важливим для життя в Польщі. Оскільки він відкриває доступ до медичних послуг, банківської системи та державних сервісів. Нові правила спрямовані на те, щоб спонукати біженців до швидшої формалізації свого статусу в країні.

Нагадаємо, в Чехії можуть змінити закон щодо українських біженців. Йдеться про те, що чинні норми та надані привілеї нібито загрожують безпеці країни і потребують «суттєвого перегляду».

Окрім цього, в Ірландії влада автоматично подовжила імміграційні дозволи українських біженців до 4 березня 2027 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie