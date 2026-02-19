Польша меняет правила для украинцев: Навроцкий подписал новый закон

Президент Польши / © Associated Press

Реклама

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, кардинально реформирующий систему поддержки граждан Украины и продлевающий срок их легального пребывания в стране. Согласно документу, действовавший с 2022 года специальный правовой режим постепенно ликвидируется. Все инструменты помощи переносятся в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам.

Об этом пишет RMF24.

Главным положительным изменением для беженцев является официальное продление срока законного пребывания в Польше до 4 марта 2027 года. В то же время, польские власти усиливают бюрократический контроль, интегрируя украинцев в общую систему регулирования миграции.

Реклама

Одним из ключевых новшеств является жесткое требование получения идентификационного номера PESEL. Теперь украинцы обязаны подать соответствующее заявление в течение 30 дней с момента въезда в страну.

«Непредставление заявления на PESEL в течение установленного срока приведет к аннулированию временной защиты. Такие действия будут расцениваться польским государством как официальный отказ лица от получения поддержки», — отмечается в пояснении к документу.

Ранее, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, в Польше действовал так называемый «закон о спецпомощи». Он создавал отдельную упрощенную систему для трудоустройства, обучения и получения социальных льгот украинцами. Новый документ фактически ставит точку в существовании этой «параллельной» системы, унифицируя правила для всех категорий иностранцев, нуждающихся в защите.

Заметим, что номер PESEL критически важен для жизни в Польше. Поскольку он открывает доступ к медицинским услугам, банковской системе и государственным сервисам. Новые правила направлены на то, чтобы побуждать беженцев к более быстрой формализации своего статуса в стране.

Реклама

Напомним, в Чехии могут изменить закон в отношении украинских беженцев. Речь идет о том, что действующие нормы и предоставленные привилегии якобы угрожают безопасности страны и нуждаются в «существенном пересмотре».

Кроме этого, в Ирландии власти автоматически продлили иммиграционные разрешения украинских беженцев до 4 марта 2027 года.