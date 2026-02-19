Точка в деле длиной 5 лет: Верховный суд утвердил приговор экс-полицейским за изнасилование женщины в Кагарлыке

Верховный Суд поставил точку в резонансном деле об изнасиловании и пытках в отделении полиции Кагарлыка. / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В четверг, 19 февраля, Верховный Суд поставил точку по пятилетнему делу об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке — оставив в силе приговор для двух бывших правоохранителей.

Об этом сообщили Офис генпрокурора и адвокат Анна Калинчук.

Верховный Суд оставил без изменений приговор двум бывшим работникам Кагарлыкского отделения полиции. Они признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании.

Реклама

В мае 2023 года осужденным назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

«Позади 5,5 лет борьбы за права женщины, обиженной кагарлычскими полицейскими. Верховный суд поставил точку в этой истории, наказание в силе в полном объеме. 11 лет лишения свободы для двух обвиняемых: насильника и его руководителя, главу криминальной полиции участка», — отметила адвокат Калинчук.

Юрист добавила, что сожалеет о том, что руководителя Кагарлыкского отделения не удалось привлечь к ответственности.

«Руководителю Кагарлицкого отделения удалось избежать ответственности за практики пыток, похищений и выбивания показаний, которые, по моему убеждению, молчаливо толеровали или были утверждены в этом отделении», — отметила Калинчук.

Реклама

Изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области

В мае 2020 года в Кагарлыкском отделении полиции женщину, вызванную в качестве свидетеля, подвергли пыткам — одевали противогаз, применяли наручники, стреляли над головой и неоднократно насиловали.

Следствием задокументированы и другие случаи: избиения, пытки электрическим током, содержание людей в багажнике и приковывание наручниками к батарее.

ВГБР начали расследование и объявили подозрение 29-летнему оперативнику Сергею Сулиме и 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции отделения Николаю Кузиву. Руководство отделения отстранили, а подразделение расформировали и отправили на переаттестацию.

В мае 2023 года сообщалось, что трое из пяти подозреваемых по делу об изнасиловании женщины в кагарлыкском отделении полиции мобилизовались в ряды ВСУ.