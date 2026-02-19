- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 2 мин
Точка в деле длиной 5 лет: Верховный суд утвердил приговор экс-полицейским за изнасилование женщины в Кагарлыке
Верховный Суд поставил точку в резонансном деле еще 2020 года об изнасиловании и пытках в отделении полиции Кагарлыка.
В четверг, 19 февраля, Верховный Суд поставил точку по пятилетнему делу об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке — оставив в силе приговор для двух бывших правоохранителей.
Об этом сообщили Офис генпрокурора и адвокат Анна Калинчук.
Верховный Суд оставил без изменений приговор двум бывшим работникам Кагарлыкского отделения полиции. Они признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании.
В мае 2023 года осужденным назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.
«Позади 5,5 лет борьбы за права женщины, обиженной кагарлычскими полицейскими. Верховный суд поставил точку в этой истории, наказание в силе в полном объеме. 11 лет лишения свободы для двух обвиняемых: насильника и его руководителя, главу криминальной полиции участка», — отметила адвокат Калинчук.
Юрист добавила, что сожалеет о том, что руководителя Кагарлыкского отделения не удалось привлечь к ответственности.
«Руководителю Кагарлицкого отделения удалось избежать ответственности за практики пыток, похищений и выбивания показаний, которые, по моему убеждению, молчаливо толеровали или были утверждены в этом отделении», — отметила Калинчук.
Изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области
В мае 2020 года в Кагарлыкском отделении полиции женщину, вызванную в качестве свидетеля, подвергли пыткам — одевали противогаз, применяли наручники, стреляли над головой и неоднократно насиловали.
Следствием задокументированы и другие случаи: избиения, пытки электрическим током, содержание людей в багажнике и приковывание наручниками к батарее.
ВГБР начали расследование и объявили подозрение 29-летнему оперативнику Сергею Сулиме и 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции отделения Николаю Кузиву. Руководство отделения отстранили, а подразделение расформировали и отправили на переаттестацию.
В мае 2023 года сообщалось, что трое из пяти подозреваемых по делу об изнасиловании женщины в кагарлыкском отделении полиции мобилизовались в ряды ВСУ.