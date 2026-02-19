Крапка у справі довжиною 5 років: Верховний суд затвердив вирок експоліцейським за зґвалтування жінки в Кагарлику

Верховний Суд поставив крапку у резонансній справі про зґвалтування та катування у відділку поліції Кагарлика. / © Офіс Генерального прокурора

У четвер, 19 лютого, Верховний Суд поставив крапку у п’ятирічній справі про зґвалтування у відділку поліції в Кагарлику — залишивш чинним вирок для двох колишніх правоохоронців.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та адвокатка Анна Калинчук.

Верховний Суд за залишив без змін вирок двом колишнім працівникам Кагарлицького відділення поліції. Їх визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні.

У травні 2023 року засудженим призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

«Позаду 5,5 років боротьби за права жінки, скривдженої кагарлицькими поліцейськими. Верховний суд поставив крапку в цій історії, покарання в силі у повному обсязі. 11 років позбавлення волі для двох обвинувачених: ґвалтівника та його керівника, очільника кримінальної поліції відділку», — зазначила адвокатка Калинчук.

Юристка додала, що шкодує про те, що керівника Кагарлицького відділку не вдалося притягнути до відповідальності.

«Керівнику Кагарлицького відділку вдалося уникнути відповідальності за практики катувань, викрадень і вибивання свідчень, які, на моє переконання, мовчазно толерувалися або були утверджені в цьому відділку», — зазначила Калинчук.

Зґвалтування у відділку поліції у Кагарлику на Київщині

У травні 2020 року у Кагарлицькому відділенні поліції жінку, викликану як свідка, піддали тортурам — одягали протигаз, застосовували кайданки, стріляли над головою та неодноразово зґвалтували.

Слідством задокументовано й інші випадки: побиття, катування електричним струмом, утримання людей у багажнику та прикування кайданками до батареї.

У ДБР розпочали розслідування та оголосили підозру 29-річному оперативнику Сергію Сулимі та 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції відділення Миколі Кузіву. Керівництво відділку відсторонили, а підрозділ розформували та відправили на переатестацію.

У травні 2023 року повідомлялося, що троє із п’яти підозрюваних у справі про зґвалтування жінки в кагарлицькому відділку поліції мобілізувалися до лав ЗСУ.