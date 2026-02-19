- Дата публікації
Сигнал лиха над Ла-Маншем: літак попросив про екстрене приземлення
Спокійний політ несподівано перервався сигналом лиха та стрімким зниженням, коли екіпажу довелося рятувати життя одному з мандрівників.
Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jet2, що прямував з іспанського міста Аліканте до шотландського Глазго, був змушений здійснити екстрене приземлення в Бристолі через раптове погіршення стану здоров’я одного з пасажирів.
Про це пише Mirror.
Сигнал лиха над океаном
Перші дві години подорожі рейсу LS178 проходили абсолютно штатно. Проте ситуація кардинально змінилася, коли борт опинився у повітряному просторі над протокою Ла-Манш. Екіпаж несподівано передав міжнародний код екстреної ситуації Squawk 7700. Цей сигнал дозволяє авіадиспетчерам миттєво розчистити навколишній повітряний простір і надати літаку, що зазнає лиха, абсолютний пріоритет для швидкого приземлення.
Одразу після цього повітряне судно розпочало різке і швидке зниження зі своєї крейсерської висоти та відхилилося від початкового курсу на Шотландію.
«Літак був спрямований диспетчерами до аеропорту Бристоля для незапланованої посадки, де екстрені служби перебували в стані готовності як запобіжний захід, щоб гарантувати безпеку пасажирів та екіпажу після прибуття», — зазначає видання.
Порятунок життя
Щойно літак торкнувся злітно-посадкової смуги в Бристолі, на нього вже чекали медики та карети швидкої допомоги. Представники авіакомпанії Jet2 згодом офіційно підтвердили журналістам, що зміна маршруту була вимушеним кроком.
Причиною стала серйозна хвороба одного з пасажирів, якому знадобилася негайна професійна допомога лікарів, яку фізично неможливо було надати в повітрі. Точний діагноз та поточний стан постраждалого наразі не розголошуються.
