Сигнал лиха над Ла-Маншем: літак попросив про екстрене приземлення

Літак Jet2 Boeing 737-800 подав сигнал лиха над Ла-Маншем

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jet2, що прямував з іспанського міста Аліканте до шотландського Глазго, був змушений здійснити екстрене приземлення в Бристолі через раптове погіршення стану здоров’я одного з пасажирів.

Про це пише Mirror.

Сигнал лиха над океаном

Перші дві години подорожі рейсу LS178 проходили абсолютно штатно. Проте ситуація кардинально змінилася, коли борт опинився у повітряному просторі над протокою Ла-Манш. Екіпаж несподівано передав міжнародний код екстреної ситуації Squawk 7700. Цей сигнал дозволяє авіадиспетчерам миттєво розчистити навколишній повітряний простір і надати літаку, що зазнає лиха, абсолютний пріоритет для швидкого приземлення.

Одразу після цього повітряне судно розпочало різке і швидке зниження зі своєї крейсерської висоти та відхилилося від початкового курсу на Шотландію.

«Літак був спрямований диспетчерами до аеропорту Бристоля для незапланованої посадки, де екстрені служби перебували в стані готовності як запобіжний захід, щоб гарантувати безпеку пасажирів та екіпажу після прибуття», — зазначає видання.

Порятунок життя

Щойно літак торкнувся злітно-посадкової смуги в Бристолі, на нього вже чекали медики та карети швидкої допомоги. Представники авіакомпанії Jet2 згодом офіційно підтвердили журналістам, що зміна маршруту була вимушеним кроком.

Причиною стала серйозна хвороба одного з пасажирів, якому знадобилася негайна професійна допомога лікарів, яку фізично неможливо було надати в повітрі. Точний діагноз та поточний стан постраждалого наразі не розголошуються.

