У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза
Повітряну тривогу оголосили у деяких областях України.
Ввечері 19 лютого у столиці та інших областях України оголосили сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністраціїї (КМДА).
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, небезпека пов’язана із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння. Міська влада закликає мешканців та гостей Києва не ігнорувати сигнал небезпеки.
«Просимо всіх негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до відбою тривоги», — йдеться у повідомленні КМДА.
Також повідомляється, що росіяни запустили швидкісну ціль на Житомирщині, курс на південь.
Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Нагадаємо, на Харківщині через російський обстріл ферми загинуло 100 свиней та поранено чоловіка.