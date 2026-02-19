У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН

Ввечері 19 лютого у столиці та інших областях України оголосили сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністраціїї (КМДА).

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, небезпека пов’язана із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння. Міська влада закликає мешканців та гостей Києва не ігнорувати сигнал небезпеки.

«Просимо всіх негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до відбою тривоги», — йдеться у повідомленні КМДА.

Також повідомляється, що росіяни запустили швидкісну ціль на Житомирщині, курс на південь.

Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги станом на 22:43.

Нагадаємо, на Харківщині через російський обстріл ферми загинуло 100 свиней та поранено чоловіка.