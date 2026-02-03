Атака Росії по енергетиці Одещини: у ДТЕК зробили сумний прогноз щодо відновлення

Енергетики ДТЕК / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку на енергетику Одеської області у ніч проти 3 лютого сталися значні пошкодження. Відновлення потребує часу.

Про це повідомили в ДТЕК.

«Одещина: ворог знову вдарив по енергетиці. І знову пошкодження значні, а відновлення потребує часу», — йдеться в заяві компанії.

Реклама

Бригади ДТЕК працюють на місцях у цілодобовому режимі, аби якнайшвидше повернути електроенергію.

В компанії подякували жителям Одещини за стійкість, підтримку та розуміння.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 3 лютого здійснили комбіновану атаку на південь Одеської області, поціливши в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу понад 50 тис. мешканців регіону залишилися без електроенергії. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, склади та приватні авто. Постраждалих немає.

До слова, очільник Міненерго Денис Шмигаль заявив, що під час масованого нічного нальоту під ударом опинилася енергосистема восьми регіонів України. Російські війська навмисно атакували теплоелектроцентралі та станції у Києві, Дніпрі та Харкові, що забезпечували опаленням житлові масиви. Внаслідок цих влучань на тлі критичного похолодання без тепла опинилися сотні тисяч українських родин.