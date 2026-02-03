Значення слова "зібгати / © Pixabay

Це слово зафіксоване у всіх нормативних словниках української мови і найчастіше означає зім’яти або зіжмакати щось. Проте, як зазначають фахівці, воно має й інші значення.

За даними slovnyk.ua, «зібгати» можна використовувати у чотирьох значеннях:

Зім’яти, зіжмакати що-небудь жужмом; Зістикувати, скласти або зігнути певним чином предмет; Зліпити або сформувати щось із тіста; Створити, написати чи зробити щось наспіх, швидко (переносне значення).

Приклади вживання слова «зібгати» у літературі:

