ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

"Зібгати" — старовинне слово, яке обожнювали українські письменники: ви здивуєтеся, що воно означає

У літературній українській мові та офіційному правописі є слова, які майже не використовуються у повсякденному спілкуванні. Одне з таких — «зібгати».

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Значення слова "зібгати"

Значення слова "зібгати / © Pixabay

Це слово зафіксоване у всіх нормативних словниках української мови і найчастіше означає зім’яти або зіжмакати щось. Проте, як зазначають фахівці, воно має й інші значення.

За даними slovnyk.ua, «зібгати» можна використовувати у чотирьох значеннях:

  1. Зім’яти, зіжмакати що-небудь жужмом;

  2. Зістикувати, скласти або зігнути певним чином предмет;

  3. Зліпити або сформувати щось із тіста;

  4. Створити, написати чи зробити щось наспіх, швидко (переносне значення).

Приклади вживання слова «зібгати» у літературі:

  • «Зібгав Аркадій Петрович серветку, кинув на стіл і вибіг з хати» — Михайло Коцюбинський, Коні не винні, 1912 рік.

  • «Василь Васильович зібгав ноги під стільцем, а сам відкинувся на спинку з такою силою, що вона навіть хруснула» — Олекса Гуреїв, роман Наша молодість, 1949 рік.

  • «А хто краще коровай зібгає, тому мати пива наливає» — Любов Забашта, Квіт папороті, 1960 рік.

  • «Багацько в нас було працівників пера, та щось малі про те лишилися здобутки. Зібгає вірш чи жарт, ото всього добра. Та й шасть з очей — нема про його й чутки» — Павло Грабовський, До українців, 1959 рік.

Дата публікації
Кількість переглядів
226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie