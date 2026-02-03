- Дата публікації
"Зібгати" — старовинне слово, яке обожнювали українські письменники: ви здивуєтеся, що воно означає
У літературній українській мові та офіційному правописі є слова, які майже не використовуються у повсякденному спілкуванні. Одне з таких — «зібгати».
Це слово зафіксоване у всіх нормативних словниках української мови і найчастіше означає зім’яти або зіжмакати щось. Проте, як зазначають фахівці, воно має й інші значення.
За даними slovnyk.ua, «зібгати» можна використовувати у чотирьох значеннях:
Зім’яти, зіжмакати що-небудь жужмом;
Зістикувати, скласти або зігнути певним чином предмет;
Зліпити або сформувати щось із тіста;
Створити, написати чи зробити щось наспіх, швидко (переносне значення).
Приклади вживання слова «зібгати» у літературі:
«Зібгав Аркадій Петрович серветку, кинув на стіл і вибіг з хати» — Михайло Коцюбинський, Коні не винні, 1912 рік.
«Василь Васильович зібгав ноги під стільцем, а сам відкинувся на спинку з такою силою, що вона навіть хруснула» — Олекса Гуреїв, роман Наша молодість, 1949 рік.
«А хто краще коровай зібгає, тому мати пива наливає» — Любов Забашта, Квіт папороті, 1960 рік.
«Багацько в нас було працівників пера, та щось малі про те лишилися здобутки. Зібгає вірш чи жарт, ото всього добра. Та й шасть з очей — нема про його й чутки» — Павло Грабовський, До українців, 1959 рік.