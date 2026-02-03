ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

День ангела 3 лютого: кого та як вітати з іменинами

3 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 3 лютого, день ангела

Який сьогодні, 3 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 3 лютого

3 лютого 2026 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Івана, Михайла, Миколу, Павла, Романа, Семена, Тимофія, Ганну.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві товариський, веселий. В дорослому віці стає життєрадісним.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володіє світом». В дитинстві охайний, тихий. В дорослому віці стає харизматичним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві непохитний, дуже спокійний. В дорослому віці стає рішучим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві товариський, інтелектуальний. В дорослому віці стає легким у спілкуванні.

Роман — латинське походження, означає «римський громадянин». В дитинстві щедрий, веселий. В дорослому віці стає обережним.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як «почутий Богом в молитві». В дитинстві допитливий, гарно вчиться. В дорослому віці стає вразливим.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «прославляє Бога». В дитинстві стриманий, врівноважений. В дорослому віці стає замкнутим у собі.

Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві позитивна, комунікабельна. В дорослому віці стає красномовною.

День ангела 3 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 3 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 3 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає твою дорогу, дарує мир у серці та світлі моменти щастя. Бажаю здоров’я, радості та натхнення на кожен день!

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене любов’ю, добром і гармонією, а янгол-охоронець завжди підказує правильний шлях і оберігає від усього лихого. Радості, тепла та незабутніх моментів!

***

Щиро вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди стояв поруч, наповнював душу спокоєм і впевненістю, а кожен день приносив лише світлі події та добрі зустрічі.

***

З днем ангела! Хай твоє серце завжди відчуває підтримку небес, а життя буде сповнене світлом, любов’ю та гармонією. Нехай янгол-охоронець оберігає тебе у всіх починаннях та дарує внутрішню радість.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від неприємностей і допомагав у всьому. Хай кожен день дарує натхнення, тепло серця та відчуття справжнього щастя.

Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie