Яке свято 3 лютого 2026 року

3 лютого 2026 року — вівторок. 1440-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

3 лютого віряни святкують День пам’яті святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці / © pexels.com

Завтра, 3 лютого, віряни святкують День пам’яті святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці. Симеон Богоприємець був праведником, якому, за переданням, Святим Духом було відкрито, що він не помре, доки не побачить Месію. Коли Марія та Йосиф принесли Немовля Ісуса до храму, Симеон узяв Його на руки й промовив пророчі слова, відомі як пісня «Нині відпускаєш…», визнавши в Ісусі Спасителя світу.

Анна Пророчиця — благочестива вдова, яка багато років служила Богові постом і молитвою при Єрусалимському храмі. Вона також упізнала в Ісусі Христа і сповіщала про Нього всім, хто чекав на визволення Ізраїлю.

3 лютого в Україні і світі святкують День лікарки / © pexels.com

3 лютого в Україні і світі святкують День лікарки. Його присвячено вшануванню внеску жінок у медицину та охорону здоров’я в усьому світі. Дата обрана на честь дня народження Елізабет Блеквелл (3 лютого 1821 року) — першої жінки-лікарки в сучасній історії, яка здобула медичний диплом у США. Її шлях був непростим: вона долала упередження, відмови та насмішки, але відкчинила двері в медицину для тисяч жінок у світі.

3 лютого Міжнародний день золотистого ретривера / © pexels.com

Також 3 лютого Міжнародний день золотистого ретривера. Це тепле й неофіційне свято присвячене одній з найулюбленіших порід собак у світі. Цих собак часто залучають як терапевтів, поводирів, рятувальників і помічників у реабілітації, адже вони тонко відчувають емоційний стан людини. Свято про світло, яке має хвіст і завжди радіє тобі.

3 лютого Міжнародний день баклажана / © pexels.com

А ще 3 лютого Міжнародний день баклажана. Це неофіційне, але смачне свято присвячене одному з найколоритніших овочів у світі. Баклажан має давню історію: його батьківщиною вважають Індію та Південно-Східну Азію, а згодом він став невід’ємною частиною кухонь Середземномор’я, Близького Сходу й Балкан.

3 лютого святкують Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою / © pexels.com

3 лютого святкують Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Це неофіційна ініціатива, яка спрямована на популяризацію культури мовлення, поваги й усвідомленого ставлення до слова. Це нагода згадати: слово — інструмент, і від нас залежить, чи буде воно руйнівним, чи зцілювальним.

3 лютого День вільного кохання / © pexels.com

Також 3 лютого День вільного кохання. Воно присвячене ідеї кохання, заснованого на свободі вибору, щирості та взаємній повазі. День вільного кохання часто сприймають як привід поговорити про емоційну зрілість, межі у стосунках і право кожного кохати по-своєму, не порушуючи свободи іншого.