Яке завтра, 1 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 1 лютого, Всесвітній день хіджабу. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Трифона. До Нового року залишилося 334 дні.

Яке свято 1 лютого 2026 року

Яке свято 1 лютого 2026 року / © ТСН

1 лютого 2026 року — неділя. 1438-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

1 лютого віряни святкують День пам’яті святого мученика Трифона / © pexels.com

Завтра, 1 лютого, віряни святкують День пам’яті святого мученика Трифона. Він народився в Кападокії (сучасна Туреччина) і відомий своєю вірою та чудесами. З дитинства Трифон прагнув служити Богові, молився і лікував хворих. Його особливо шанують як покровителя виноградарів і садівників, бо в народі вважалося, що він оберігає врожай від шкідників і негоди. Мученицьку смерть Трифон прийняв за віру в Христа під час гонінь на християн.

1 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин / © pexels.com

1 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. Це щорічна міжнародна ініціатива, спрямована на зміцнення взаєморозуміння, діалогу, поваги й співпраці між людьми різних релігій, конфесій і світоглядів. Ця ініціатива нагадує, що, попри різні віри, люди можуть об’єднуватися навколо спільних принципів співжиття і взаємної поваги заради добробуту всього суспільства.

1 лютого Всесвітній день боротьби з аспергільозом / © pexels.com

Також 1 лютого Всесвітній день боротьби з аспергільозом. Міжнародна щорічна ініціатива, спрямована на підвищення поінформованості про аспергільоз — групу захворювань, викликаних грибком Aspergillus. Цього дня медичні фахівці, пацієнти, науковці та організації охорони здоров’я по всьому світу об’єднуються для обговорення проблем діагностики, лікування та підтримки людей із цим захворюванням.

1 лютого Всесвітній день хіджабу / © pexels.com

А ще 1 лютого Всесвітній день хіджабу. Щорічна міжнародна ініціатива, яку започаткувала мусульманка Назма Кхан, уродженка Бангладеш, яка мешкає в Нью-Йорку. Ідея виникла після власного досвіду дискримінації через носіння хіджабу — традиційного шарфа, що покриває волосся й шию мусульманських жінок.

