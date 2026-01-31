Спалила коханку, а чоловік вижив: трагедія через ревнощі на Тернопільщині

Поліція затримала зловмисницю / © Національна поліція України

На Тернопільщині судитимуть 53-річну жительку Бережан, яка з ревнощів, за твердженням поліції, підпалила 37-річну суперницю і 42-річного чоловіка. Через її дії жінка загинула, а чоловік отримав серйозні опіки, але вижив.

Про це повідомили у поліції регіону.

«У полі, поблизу села Посухів, виявили 37-річну місцеву жительку з термічними опіками. Медики стверджували, що у потерпілої було уражено близько 90% тіла. Жінку госпіталізували, однак від отриманих травм вона померла», — йдеться у повідомленні відомства.

Поліцейські встановили, що до злочину причетна 53-річна жителька Бережан. Трагедії передував конфлікт на ґрунті ревнощів, після цього зловмисниця облила бензином жінку та чоловіка.

Співмешканець підозрюваної зазнав численних опіків, однак зумів утекти з місця події.

Жінку затримали відповідно до статті 208 КПК України, зараз вона перебуває під вартою. Слідчі кваліфікували злочин як умисне вбивство з особливою жорстокістю жінки та замах на умисне вбивство співмешканця.

Обвинувальний акт уже скерували до суду, який і вирішуватиме її подальшу долю. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який через ревнощі поранив ножем нового обранця своєї колишньої дружини. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.