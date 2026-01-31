Морози посилюються: прогноз погоди в Україні на вихідні

Морози повертаються / © pexels.com

У суботу та неділю в Україні прогнозуєть значне зниження температури повітря. 1 лютого вночі очікується -25°С.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Погода у суботу, 31 січня

31 січня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів, температура вночі -12…-17°С, вдень -9-14°С. На Закарпатті протягом доби близько 0°С.

На решті території сніг та дощ. У південних, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби знизиться до -5…-10°С, у Приазов’ї та на Луганщині від -3°С до +2°С. У Криму дощ за температури +1…+6°С тепла.

Погода у неділю, 1 лютого

У неділю, 1 лютого, очікується холодна погода з температурою вночі -20…-25°С, вдень -13…-18°С. У південних областях, а також на Дніпропетровщині, Донеччині і Луганщині вночі -12…-17°С, вдень -8…-13°С. На Закарпатті вночі -4…-9°С, вдень близько 0°. Без опадів лише на південному сході країни.

Нагадаємо, синоптики попередили про люті морози в Україні, через які оголошено червоний рівень небезпеки.