Укрaїнa
252
Негода паралізує дороги в Україні: де обмежено рух транспорту

Обмеження діятимуть на автомобільних дорогах державного значення.

Олена Капнік
Затори / © УНІАН

У п’ятницю, 31 січня, в Україні почали запроваджувати обмеження руху для вантажних транспортних засобів. Зокрема, у Сумській області.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з безпеки на транспорті.

«У зв’язку зі складними погодними умовами, що створюють підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху, запроваджено тимчасове обмеження для проїзду великогабаритного транспорту від 13:00», — йдеться у повідомленні.

Рух обмежено на дорогах:

  • Н-07 Київ-Суми-Юнаківка на ділянці км 230+347 — км 296+280 (с. Недригайлів — м. Суми);

  • Н-12 Суми-Полтава на ділянці км 10+809-км 73+690 (м. Суми — м. Охтирка)

  • Н-12-1 об’їзд м. Суми на ділянці км 0+000 — км 19+045.

Як повідомлялося, в Україні оголошено червоний рівень небезпеки через сильні морози. Вже протягом 1–3 лютого очікується різке зниження температури. Місцями — до -30°. Оголошено ІІІ рівень небезпеки, червоний.

Зокрема, Львів готується до надзвичайної ситуації через погіршення погодних умов, а також масованого удару, який РФ може здійснити на тлі похолодання. Влада закликала містян запастися базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків, а також організуватися та перевірити укриття.

