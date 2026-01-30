Енергетичне перемир'я: як відреагував Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав «домовленість» Росії та України, під час якої буде тимчасово призупинено удари по Києву та іншим українським містам.

Коментар політика опубліковано у соцмережі X.

«Ми вітаємо зусилля щодо досягнення припинення вогню. Україна потребує справедливого та міцного світу», — написав Мерц.

Канцлер ФРН також повідомив, що провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили досягнуту угоду про призупинення ударів.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив президента РФ Володимира Путіна не обстрілювати українські міста протягом тижня під час сильних морозів.

«Через холод, екстремальний холод, у них те саме, що й у нас. Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ, міста та села протягом тижня під час цих надзвичайних холодів… І він погодився. І мушу сказати, що це було дуже приємно», — сказав Трамп.

Сьогодні, 30 січня, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Трамп особисто звернувся до Путіна з проханням утриматися до 1 лютого від завдання ударів по енергетиці.

«Трамп дійсно звернувся з особистим проханням до російського президента Володимира Путіна утриматися від ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для переговорів на тиждень до 1 лютого», — сказав офіційний представник Кремля.

Зазначимо, люті морози вдарять по Україні саме 1 та 2 лютого. Синоптики обіцяють до -25.