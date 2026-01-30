Путін робить ставку на холод: експерт попередив про підступний план Кремля

Київ. / © Getty Images

Реклама

Агресорка Росія не має бажання вести переговори і рухатися вперед. Своїми ударами ворог прагне, аби Київ під тиском суспільства погодився на умови «фюрера» Володимира Путіна

Таку думку висловив військовий аналітик висловив Іван Ступак в етері «КИЇВ24».

З його слів, на території України до кінця березня прогнозують холод і РФ хоче скористатись цим, використати — як важіль впливу.

Реклама

«Це не означає, що вони припинять стріляти в квітні чи травні. Це означає, що трішки буде простіше для нас, бо тепліше на вулиці, +5, +10, вже легше переносити. Але це росіяни і коли вони будуть мати бажання завершити цю війну, ніхто не знає», — висловився він.

З його слів, цілком ймовірно, що Путін досі не визначився за яких умов він погодиться завершити війну.

«Війни не розпочинають для перемоги. Війни розпочинають для того, щоб укласти мирну угоду на більш цікавих та вигідних умовах», — додав експерт.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що до 1 лютого Росія не битиме по Україні. За словами речника Дмитра Пєскова, до такого рішення Москва прийшла після прохання президента США Дональда Трампа. Він, підтвердили в РФ, звертався до «фюрера» Володимира Путіна з проханням утриматися від ударів по Києву та інших містах України.

Реклама

Зауважимо, 29 січня американський лідер повідомив, що попросив Путіна припинити удари по Україні Києву «через екстремальний холод». За його словами, таке прохання має дедлайн — тиждень. Тоді Трамп сказав, що «фюрер» РФ погодився. Підтвердження від РФ з’явилося сьогодні.