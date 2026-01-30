День ангела 30 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 30 січня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 30 січня

30 січня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Григорія, Івана, Максима.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві сміливий, добрий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві спокійний, позитивний. В дорослому віці стає товариським.

Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “бадьорий”. В дитинстві впевнений в своїй правоті, вихований. В дорослому віці стає рішучим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як “найвеличніший”. В дитинстві відкритий, комунікабельний. В дорослому віці стає доброзичливим.

День ангела 30 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 січня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій оберіг завжди був поруч, оберігав від будь-яких негараздів і наповнював життя світлом, добробутом і гармонією. Нехай кожен день дарує радість і нові щасливі миті.

***

З Днем Ангела! Бажаю, щоб твої ангели-охоронці завжди направляли твої кроки вірним шляхом, підтримували у складні моменти та дарували мир у серці. Хай життя буде сповнене тепла, любові та справжнього щастя.

***

Щирі вітання з Днем Ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди освітлювало дорогу, надихало на добрі справи і наповнювало серце радістю. Нехай у твоєму житті панує гармонія, любов і добробут.

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігав від неприємностей і наповнював твоє життя світлом і щастям. Хай кожен день приносить радість, тепло і вдалі починання.

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе за руку, надихає на добрі вчинки та оберігає душу від тривог. Бажаю здоров’я, душевного спокою, тепла серця і яскравих, радісних моментів у житті.