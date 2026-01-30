Гриби енокі / © Credits

Реклама

Гриби енокі — тонкі, ніжні та делікатні, але класичне смаження часто робить їх слизькими чи перевареними. Фудблогер Alfie Steiner вирішив змінити правила гри та використати аерофритюр і результат вразив навіть його самого. Хрусткі, золотаві, із пікантним соусом — така закуска точно не залишить нікого байдужими.

Інгредієнти

Гриби

гриби енокі 6 шт.

пшеничне борошно 120 г

кукурудзяний крохмаль 60 г

корейський червоний перець 1 ст. л

гранульований часник 2 ст. л

гранульована цибуля 2 ст. л

сушений орегано 2 ст. л

копчена паприка 2 ст. л

білий мелений перець 1 ч. л

газована вода 350 мл

олія

сіль

Чилі-мейонез

майонез 4 ст. л

чилі пластівці 1 ст. л

часник (подрібнений) 1 ч. л

імбир (подрібнений) 1 ч. л

цедра та сік лайма ½ шт.

соєвий соус 1 ч. л

корейський червоний перець 1 ч. л

чорний кунжут 1 ст. л

зелена цибуля (дрібно нарізана) 2 ст. л

Приготування

Підготовка грибів: обрізати коричневі кінчики, розрізати навпіл для компактних шматочків. Тісто для панірування: змішати сухі інгредієнти у мисці, потроху додавати газовану воду до консистенції як для млинців. Обвалювання грибів: ретельно покрити тістом кожен гриб із усіх боків. Смаження: розігріти аерогриль, готувати гриби партіями по 15 хв з кожного боку до золотавого кольору і хрусткої скоринки. Соус: змішати всі інгредієнти чилі-мейонезу, відрегулювати сіль і перець і залишити до подачі. Подача: за потреби швидко підсушити гриби у фритюрниці ще раз, викласти на тарілку, подати разом з соусом.

Хрусткі енокі — це стильна і смачна закуска, яка доводить, що аерофритюр — не тільки для картоплі фрі. Легка у приготуванні, вона дарує нові відчуття від знайомих грибів, ідеальна для домашніх вечорів або зустрічей із друзями.