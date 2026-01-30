ТСН у соціальних мережах

Рецепт хрустких грибів енокі з чилі-майонезом — швидка та оригінальна закуска

Хрусткі гриби енокі з чилі-майонезом — це ідеальна закуска для поціновувачів грибів, яка виходить хрусткою зовні та ніжною всередині. Її легко приготувати вдома та вона чудово підходить для вечірок або сімейних обідів.

Гриби енокі

Гриби енокі / © Credits

Гриби енокі — тонкі, ніжні та делікатні, але класичне смаження часто робить їх слизькими чи перевареними. Фудблогер Alfie Steiner вирішив змінити правила гри та використати аерофритюр і результат вразив навіть його самого. Хрусткі, золотаві, із пікантним соусом — така закуска точно не залишить нікого байдужими.

Інгредієнти

Гриби

  • гриби енокі 6 шт.

  • пшеничне борошно 120 г

  • кукурудзяний крохмаль 60 г

  • корейський червоний перець 1 ст. л

  • гранульований часник 2 ст. л

  • гранульована цибуля 2 ст. л

  • сушений орегано 2 ст. л

  • копчена паприка 2 ст. л

  • білий мелений перець 1 ч. л

  • газована вода 350 мл

  • олія

  • сіль

Чилі-мейонез

  • майонез 4 ст. л

  • чилі пластівці 1 ст. л

  • часник (подрібнений) 1 ч. л

  • імбир (подрібнений) 1 ч. л

  • цедра та сік лайма ½ шт.

  • соєвий соус 1 ч. л

  • корейський червоний перець 1 ч. л

  • чорний кунжут 1 ст. л

  • зелена цибуля (дрібно нарізана) 2 ст. л

Приготування

  1. Підготовка грибів: обрізати коричневі кінчики, розрізати навпіл для компактних шматочків.

  2. Тісто для панірування: змішати сухі інгредієнти у мисці, потроху додавати газовану воду до консистенції як для млинців.

  3. Обвалювання грибів: ретельно покрити тістом кожен гриб із усіх боків.

  4. Смаження: розігріти аерогриль, готувати гриби партіями по 15 хв з кожного боку до золотавого кольору і хрусткої скоринки.

  5. Соус: змішати всі інгредієнти чилі-мейонезу, відрегулювати сіль і перець і залишити до подачі.

  6. Подача: за потреби швидко підсушити гриби у фритюрниці ще раз, викласти на тарілку, подати разом з соусом.

Хрусткі енокі — це стильна і смачна закуска, яка доводить, що аерофритюр — не тільки для картоплі фрі. Легка у приготуванні, вона дарує нові відчуття від знайомих грибів, ідеальна для домашніх вечорів або зустрічей із друзями.

