Рецепт хрустких грибів енокі з чилі-майонезом — швидка та оригінальна закуска
Хрусткі гриби енокі з чилі-майонезом — це ідеальна закуска для поціновувачів грибів, яка виходить хрусткою зовні та ніжною всередині. Її легко приготувати вдома та вона чудово підходить для вечірок або сімейних обідів.
Гриби енокі — тонкі, ніжні та делікатні, але класичне смаження часто робить їх слизькими чи перевареними. Фудблогер Alfie Steiner вирішив змінити правила гри та використати аерофритюр і результат вразив навіть його самого. Хрусткі, золотаві, із пікантним соусом — така закуска точно не залишить нікого байдужими.
Інгредієнти
Гриби
гриби енокі 6 шт.
пшеничне борошно 120 г
кукурудзяний крохмаль 60 г
корейський червоний перець 1 ст. л
гранульований часник 2 ст. л
гранульована цибуля 2 ст. л
сушений орегано 2 ст. л
копчена паприка 2 ст. л
білий мелений перець 1 ч. л
газована вода 350 мл
олія
сіль
Чилі-мейонез
майонез 4 ст. л
чилі пластівці 1 ст. л
часник (подрібнений) 1 ч. л
імбир (подрібнений) 1 ч. л
цедра та сік лайма ½ шт.
соєвий соус 1 ч. л
корейський червоний перець 1 ч. л
чорний кунжут 1 ст. л
зелена цибуля (дрібно нарізана) 2 ст. л
Приготування
Підготовка грибів: обрізати коричневі кінчики, розрізати навпіл для компактних шматочків.
Тісто для панірування: змішати сухі інгредієнти у мисці, потроху додавати газовану воду до консистенції як для млинців.
Обвалювання грибів: ретельно покрити тістом кожен гриб із усіх боків.
Смаження: розігріти аерогриль, готувати гриби партіями по 15 хв з кожного боку до золотавого кольору і хрусткої скоринки.
Соус: змішати всі інгредієнти чилі-мейонезу, відрегулювати сіль і перець і залишити до подачі.
Подача: за потреби швидко підсушити гриби у фритюрниці ще раз, викласти на тарілку, подати разом з соусом.
Хрусткі енокі — це стильна і смачна закуска, яка доводить, що аерофритюр — не тільки для картоплі фрі. Легка у приготуванні, вона дарує нові відчуття від знайомих грибів, ідеальна для домашніх вечорів або зустрічей із друзями.