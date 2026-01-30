Кайлі Дженнер вийшла в світ без Шаламе, але в розкішному образі від відомого бренду

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Телезірка та підприємиця Кайлі Дженнер перебуває у стосунках з актором Тімоті Шаламе, і нещодавно пару навіть запідозрили у весіллі, однак на новий захід у Лос-Анджелесі вона його з собою не взяла.

Дівчина відвідала прем’єру фільму «Момент» від A24 у Лос-Анджелесі. Це псевдодокументальний фільм про те, як Charli XCX готується очолити свій перший гедлайнерський тур. Кайлі з’являється у цій картині, тому була серед гостей і вийшла до фотографів на фотокол.

Одягла Дженнер ансамбль від Maison Margiela з колекції весна-літо 2026, над яким працював новий креативний директор бренду Гленн Мартенс. Лук включав топ зі світлої тканини з об’ємними складками та довгу чорну спідницю зі шлейфом.

Цей образ зірки Мартенс презентував у колекції, яку всі не так давно обговорювали, через незвичні капи в роті моделей. Аксессуар був у формі фірмового логотипу бренду з чотирьох стібків. Металеві частини кап тримали губи кожного учасника дефіле.