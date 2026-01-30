Грибы эноки / © Credits

Грибы эноки — тонкие, нежные и деликатные, но классическая жарка часто делает их скользкими или переваренными. Фудблогер Alfie Steiner решил изменить правила игры и использовать аэрофритюр и результат поразил даже его самого. Хрустящие, золотистые, с пикантным соусом — такая закуска точно не оставит никого равнодушными.

Ингредиенты

Грибы

грибы эноки 6 шт.

пшеничная мука 120 г

кукурузный крахмал 60 г

корейский красный перец 1 ст. л

гранулированный чеснок 2 ст. л

гранулированный лук 2 ст. л

сушеный орегано 2 ст. л

копченая паприка 2 ст. л

белый молотый перец 1 ч. л

газированная вода 350 мл

масло

соль

Чили-мейонез

майонез 4 ст. л

чили хлопья 1 ст. л

чеснок (измельченный) 1 ч. л

имбирь (измельченный) 1 ч. л

цедра и сок лайма ½ шт.

соевый соус 1 ч. л

корейский красный перец 1 ч. л

черный кунжут 1 ст. л

зеленый лук (мелко нарезанный) 2 ст. л

Приготовление

Подготовка грибов: обрезать коричневые кончики, разрезать пополам для компактных кусочков. Тесто для панировки: смешать сухие ингредиенты в миске, понемногу добавлять газированную воду до консистенции как для блинов. Обваливание грибов: тщательно покрыть тестом каждый гриб со всех сторон. Жарка: разогреть аэрогриль, готовить грибы партиями по 15 мин с каждой стороны до золотистого цвета и хрустящей корочки. Соус: смешать все ингредиенты чили-мейонеза, отрегулировать соль и перец и оставить до подачи. Подача: при необходимости быстро подсушить грибы во фритюрнице еще раз, выложить на тарелку, подать вместе с соусом.

Хрустящие эноки — это стильная и вкусная закуска, которая доказывает, что аэрофритюр — не только для картофеля фри. Легкая в приготовлении, она дарит новые ощущения от знакомых грибов, идеальна для домашних вечеров или встреч с друзьями.