ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
35
Время на прочтение
2 мин

Рецепт хрустящих грибов эноки с чили-майонезом — быстрая и оригинальная закуска

Хрустящие грибы эноки с чили-майонезом — это идеальная закуска для любителей грибов, которая получается хрустящей снаружи и нежной внутри. Ее легко приготовить дома и она прекрасно подходит для вечеринок или семейных обедов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Грибы эноки

Грибы эноки / © Credits

Грибы эноки — тонкие, нежные и деликатные, но классическая жарка часто делает их скользкими или переваренными. Фудблогер Alfie Steiner решил изменить правила игры и использовать аэрофритюр и результат поразил даже его самого. Хрустящие, золотистые, с пикантным соусом — такая закуска точно не оставит никого равнодушными.

Ингредиенты

Грибы

  • грибы эноки 6 шт.

  • пшеничная мука 120 г

  • кукурузный крахмал 60 г

  • корейский красный перец 1 ст. л

  • гранулированный чеснок 2 ст. л

  • гранулированный лук 2 ст. л

  • сушеный орегано 2 ст. л

  • копченая паприка 2 ст. л

  • белый молотый перец 1 ч. л

  • газированная вода 350 мл

  • масло

  • соль

Чили-мейонез

  • майонез 4 ст. л

  • чили хлопья 1 ст. л

  • чеснок (измельченный) 1 ч. л

  • имбирь (измельченный) 1 ч. л

  • цедра и сок лайма ½ шт.

  • соевый соус 1 ч. л

  • корейский красный перец 1 ч. л

  • черный кунжут 1 ст. л

  • зеленый лук (мелко нарезанный) 2 ст. л

Приготовление

  1. Подготовка грибов: обрезать коричневые кончики, разрезать пополам для компактных кусочков.

  2. Тесто для панировки: смешать сухие ингредиенты в миске, понемногу добавлять газированную воду до консистенции как для блинов.

  3. Обваливание грибов: тщательно покрыть тестом каждый гриб со всех сторон.

  4. Жарка: разогреть аэрогриль, готовить грибы партиями по 15 мин с каждой стороны до золотистого цвета и хрустящей корочки.

  5. Соус: смешать все ингредиенты чили-мейонеза, отрегулировать соль и перец и оставить до подачи.

  6. Подача: при необходимости быстро подсушить грибы во фритюрнице еще раз, выложить на тарелку, подать вместе с соусом.

Хрустящие эноки — это стильная и вкусная закуска, которая доказывает, что аэрофритюр — не только для картофеля фри. Легкая в приготовлении, она дарит новые ощущения от знакомых грибов, идеальна для домашних вечеров или встреч с друзьями.

Дата публикации
Количество просмотров
35
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie