- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 2 мин
Рецепт хрустящих грибов эноки с чили-майонезом — быстрая и оригинальная закуска
Хрустящие грибы эноки с чили-майонезом — это идеальная закуска для любителей грибов, которая получается хрустящей снаружи и нежной внутри. Ее легко приготовить дома и она прекрасно подходит для вечеринок или семейных обедов.
Грибы эноки — тонкие, нежные и деликатные, но классическая жарка часто делает их скользкими или переваренными. Фудблогер Alfie Steiner решил изменить правила игры и использовать аэрофритюр и результат поразил даже его самого. Хрустящие, золотистые, с пикантным соусом — такая закуска точно не оставит никого равнодушными.
Ингредиенты
Грибы
грибы эноки 6 шт.
пшеничная мука 120 г
кукурузный крахмал 60 г
корейский красный перец 1 ст. л
гранулированный чеснок 2 ст. л
гранулированный лук 2 ст. л
сушеный орегано 2 ст. л
копченая паприка 2 ст. л
белый молотый перец 1 ч. л
газированная вода 350 мл
масло
соль
Чили-мейонез
майонез 4 ст. л
чили хлопья 1 ст. л
чеснок (измельченный) 1 ч. л
имбирь (измельченный) 1 ч. л
цедра и сок лайма ½ шт.
соевый соус 1 ч. л
корейский красный перец 1 ч. л
черный кунжут 1 ст. л
зеленый лук (мелко нарезанный) 2 ст. л
Приготовление
Подготовка грибов: обрезать коричневые кончики, разрезать пополам для компактных кусочков.
Тесто для панировки: смешать сухие ингредиенты в миске, понемногу добавлять газированную воду до консистенции как для блинов.
Обваливание грибов: тщательно покрыть тестом каждый гриб со всех сторон.
Жарка: разогреть аэрогриль, готовить грибы партиями по 15 мин с каждой стороны до золотистого цвета и хрустящей корочки.
Соус: смешать все ингредиенты чили-мейонеза, отрегулировать соль и перец и оставить до подачи.
Подача: при необходимости быстро подсушить грибы во фритюрнице еще раз, выложить на тарелку, подать вместе с соусом.
Хрустящие эноки — это стильная и вкусная закуска, которая доказывает, что аэрофритюр — не только для картофеля фри. Легкая в приготовлении, она дарит новые ощущения от знакомых грибов, идеальна для домашних вечеров или встреч с друзьями.