Рецепты
192
2 мин

Грибная мачанка: рецепт традиционной галицкой подливы, которую готовят к праздничному столу

Галицкая кухня — это настоящая сокровищница вкусов, ароматов и традиций, которые передавались из поколения в поколение. И среди ее кулинарных жемчужин особое место занимает грибная мачанка.

Станислава Бондаренко
1 час
104 ккал
Грибная мачанка

Грибная мачанка / © Credits

Это насыщенная подлива, которую традиционно готовят на Сочельник и подают к картофелю, голубцам, вареникам и мясу. На странице mil_alexx_pp рассказали, как приготовить эту галицкую вкуснятину дома, чтобы каждая ложка дарила тепло и аромат леса.

Ингредиенты

сухие грибы
60 г
лук
150 г
мука
2 ст. л.
сметана или сливки
3 ст. л.
чесночная приправа
соль
перец
масло
20 мл
вода
700-800 мл
вареники (для подачи)

Приготовление

  1. Сухие грибы залейте кипятком и оставьте на 25 мин. Затем отцедите их от навара, но воду не выливайте, она станет основой вкуса. Грибы нарежьте кусочками.

  2. Влейте в сковороду масло, добавьте нарезанный лук и обжаривайте на среднем огне около 6 мин до золотистого цвета.

  3. На сухой сковороде обжарьте муку на большом огне, постоянно перемешивайте, пока она не приобретет коричневый цвет.

  4. В грибной навар добавьте обжаренную муку и тщательно размешайте до однородности. Через сито перелейте жидкость с мукой в сковороду, чтобы избежать комочков.

  5. Добавьте в сковородку подготовленные грибы, соль, перец и сушеный чеснок. На малом огне тушите 20-25 мин.

  6. Параллельно отварите вареники, чтобы они были готовы к подаче.

  7. Влейте несколько ложек сметаны или сливок и протушите еще 10-12 мин, постоянно перемешивайте.

Подача

Грибная мачанка вкусная с горячим картофелем или варениками, но ее можно подавать и к голубцам и мясу. Секрет настоящего вкуса — качественные сухие грибы и немного терпения на стадии тушения. Каждая ложка подливы передает аромат леса и галицких традиций.

Грибная мачанка — это не просто блюдо, а часть культурного наследия Галичины. Она объединяет поколения за одним столом, дарит тепло и уют, а еще позволяет почувствовать украинскую кухню в ее самом искреннем виде. Попробуйте приготовить эту подливу дома и даже обычный вечер превратится в маленький праздник вкуса.

192
