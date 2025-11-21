- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 2 мин
Грибная мачанка: рецепт традиционной галицкой подливы, которую готовят к праздничному столу
Галицкая кухня — это настоящая сокровищница вкусов, ароматов и традиций, которые передавались из поколения в поколение. И среди ее кулинарных жемчужин особое место занимает грибная мачанка.
Это насыщенная подлива, которую традиционно готовят на Сочельник и подают к картофелю, голубцам, вареникам и мясу. На странице mil_alexx_pp рассказали, как приготовить эту галицкую вкуснятину дома, чтобы каждая ложка дарила тепло и аромат леса.
Ингредиенты
- сухие грибы
- 60 г
- лук
- 150 г
- мука
- 2 ст. л.
- сметана или сливки
- 3 ст. л.
- чесночная приправа
-
- соль
-
- перец
-
- масло
- 20 мл
- вода
- 700-800 мл
- вареники (для подачи)
-
Приготовление
Сухие грибы залейте кипятком и оставьте на 25 мин. Затем отцедите их от навара, но воду не выливайте, она станет основой вкуса. Грибы нарежьте кусочками.
Влейте в сковороду масло, добавьте нарезанный лук и обжаривайте на среднем огне около 6 мин до золотистого цвета.
На сухой сковороде обжарьте муку на большом огне, постоянно перемешивайте, пока она не приобретет коричневый цвет.
В грибной навар добавьте обжаренную муку и тщательно размешайте до однородности. Через сито перелейте жидкость с мукой в сковороду, чтобы избежать комочков.
Добавьте в сковородку подготовленные грибы, соль, перец и сушеный чеснок. На малом огне тушите 20-25 мин.
Параллельно отварите вареники, чтобы они были готовы к подаче.
Влейте несколько ложек сметаны или сливок и протушите еще 10-12 мин, постоянно перемешивайте.
Подача
Грибная мачанка вкусная с горячим картофелем или варениками, но ее можно подавать и к голубцам и мясу. Секрет настоящего вкуса — качественные сухие грибы и немного терпения на стадии тушения. Каждая ложка подливы передает аромат леса и галицких традиций.
Грибная мачанка — это не просто блюдо, а часть культурного наследия Галичины. Она объединяет поколения за одним столом, дарит тепло и уют, а еще позволяет почувствовать украинскую кухню в ее самом искреннем виде. Попробуйте приготовить эту подливу дома и даже обычный вечер превратится в маленький праздник вкуса.