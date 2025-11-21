Грибная мачанка: рецепт традиционной галицкой подливы, которую готовят к праздничному столу

Грибная мачанка / © Credits

Это насыщенная подлива, которую традиционно готовят на Сочельник и подают к картофелю, голубцам, вареникам и мясу. На странице mil_alexx_pp рассказали, как приготовить эту галицкую вкуснятину дома, чтобы каждая ложка дарила тепло и аромат леса.

Ингредиенты сухие грибы 60 г лук 150 г мука 2 ст. л. сметана или сливки 3 ст. л. чесночная приправа соль перец масло 20 мл вода 700-800 мл вареники (для подачи)

Приготовление

Сухие грибы залейте кипятком и оставьте на 25 мин. Затем отцедите их от навара, но воду не выливайте, она станет основой вкуса. Грибы нарежьте кусочками. Влейте в сковороду масло, добавьте нарезанный лук и обжаривайте на среднем огне около 6 мин до золотистого цвета. На сухой сковороде обжарьте муку на большом огне, постоянно перемешивайте, пока она не приобретет коричневый цвет. В грибной навар добавьте обжаренную муку и тщательно размешайте до однородности. Через сито перелейте жидкость с мукой в сковороду, чтобы избежать комочков. Добавьте в сковородку подготовленные грибы, соль, перец и сушеный чеснок. На малом огне тушите 20-25 мин. Параллельно отварите вареники, чтобы они были готовы к подаче. Влейте несколько ложек сметаны или сливок и протушите еще 10-12 мин, постоянно перемешивайте.

Подача

Грибная мачанка вкусная с горячим картофелем или варениками, но ее можно подавать и к голубцам и мясу. Секрет настоящего вкуса — качественные сухие грибы и немного терпения на стадии тушения. Каждая ложка подливы передает аромат леса и галицких традиций.

Грибная мачанка — это не просто блюдо, а часть культурного наследия Галичины. Она объединяет поколения за одним столом, дарит тепло и уют, а еще позволяет почувствовать украинскую кухню в ее самом искреннем виде. Попробуйте приготовить эту подливу дома и даже обычный вечер превратится в маленький праздник вкуса.